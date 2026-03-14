Hier ist am Wochenende mit Schnee und Glätte zu rechnen

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende im Südwesten unterwegs ist, sollte sich vor Glättegefahr in Acht nehmen. Vor allem nachts und in den Morgenstunden könne es auf Straßen und Wegen rutschig sein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Insgesamt bleibe das Wetter wechselhaft, sagte eine Meteorologin.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Schnee bis in tiefere Lagen möglich

Der Himmel dürfte demnach zunächst meist bedeckt bleiben. Im Tagesverlauf soll der Prognose zufolge Regen aufziehen, der vielerorts bis in mittlere Lagen in Schnee übergeht. Die Schneefallgrenze soll dabei auf etwa 600 bis 800 Meter sinken. Vor allem in Südbaden und Oberschwaben kann es zudem windig werden. Auf den Gipfeln des Schwarzwaldes werden stürmische Böen erwartet. Auch in der Nacht zum Sonntag könnt es vor allem Richtung Bodensee und im Allgäu zeitweise schneien.

Glätte ist dem DWD zufolge vor allem dort ein Thema, wo tatsächlich Schnee fällt - etwa im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb, wo die Schneedecke teils liegen bleiben dürfte. In tieferen Lagen vom Bodensee über Schwaben bis ins Allgäu kann es in der Nacht zum Sonntag ebenfalls rutschig werden. Im Laufe des Sonntagsvormittags soll es dann vielerorts deutlich freundlicher werden, der restliche Tag dürfte überwiegend trocken bleiben. Nur im Bereich der Schwäbischen Alb sind noch leichte Niederschläge möglich.

Unbeständig zum Wochenstart

Die Temperaturen gehen zunächst zurück. Am Samstag werden laut Vorhersage meist etwa 6 bis 10 Grad erreicht, in höheren Lagen nur rund 3 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann örtlich Frost auftreten. Am Sonntag wird es dann wieder etwas milder: Im Rheingraben und im Norden Baden-Württembergs könnten die Höchstwerte rund 11 Grad erreichen, vom Stuttgarter Raum bis zum Bodensee etwa 5 bis 9 Grad.