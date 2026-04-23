Hier soll heute die 20-Grad-Marke geknackt werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen viel draußen vorhat, dürfte gute Karten haben: Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) setzt sich sonniges, trockenes Wetter durch - bei tagsüber deutlich ansteigenden Temperaturen.

Sonne satt - aber in höheren Lagen teils stürmisch

Heute soll es der Prognose zufolge sonnig und meist wolkenlos werden. Die Temperaturen dürften bis auf 17 Grad im Bergland und bis 23 Grad am Rhein steigen. Dazu wehe schwacher Wind aus nördlicher Richtung, der zeitweise böig auffrischen könne. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien bis Mittag sogar starke bis stürmische Böen aus Nordost möglich, hieß es.

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Klare Nächte mit Frostgefahr

In der Nacht zum Freitag bleibt es laut DWD klar und trocken. Die Tiefstwerte lägen zwischen plus 5 und minus 2 Grad, bodennah gebe es demnach häufig leichten Frost. Auch in der Nacht zum Samstag werde es meist klar, bei ähnlichen Temperaturen - und verbreitet Frost in Bodennähe.

Freundlicher Freitag mit Schleierwolken

Am Freitag selbst dürfte es weiterhin sonnig und trocken sein, abgesehen von etwas Schleierbewölkung und wenigen Quellwolken. In hohen Lagen seien Höchstwerte um 18 Grad zu erwarten, in den Niederungen 20 bis 24 Grad. Der Wind bleibe schwach und könne zeitweise frische Böen bringen.

Meist wolkenlos Richtung Wochenende