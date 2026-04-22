Wetter in Baden-Württemberg

Sonne satt - und wann sich trotzdem eine Mütze lohnt

Sonnenbrille raus, aber Mütze nicht vergessen: In der Nacht und in der Früh ist es noch frostig, tagsüber hat es bis zu 24 Grad. Was der DWD für die nächsten Tage im Südwesten voraussagt.

In Baden-Württemberg liegt Frühling in der Luft. Foto: Uli Deck/dpa
In Baden-Württemberg liegt Frühling in der Luft.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich auf viel Sonne einstellen. Morgens kann es auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit aber noch frisch sein. Das zeigt die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Mittwoch zeigt sich Baden-Württemberg demnach von seiner strahlenden Seite: Viel Sonnenschein dominiert, allenfalls Quellwolken ziehen vereinzelt über das Land hinweg. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 20 Grad im südlichen Rheintal. 

Dazu weht ein mäßiger Nordostwind. Zeitweise sind frische bis starke Böen möglich, auf den Gipfeln des Schwarzwalds auch stürmische Böen oder Sturmböen. Auf dem Feldberg können diese Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen. Abends soll sich der Wind abschwächen. 

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Klare Nacht mit Frostgefahr

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In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel nach Angaben der DWD-Meteorologen in den meisten Regionen sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 5 bis minus 2 Grad. In Bodennähe dürfte es verbreitet Frost geben. 

Im Tagesverlauf setzt sich das sonnige und trockene Frühlingswetter fort. Die Temperaturen steigen spürbar an und erreichen laut Vorhersage bis zu 23 Grad am Rhein, während im Bergland etwa 17 Grad erwartet werden. Der Wind bleibt schwach aus nördlicher Richtung, kann aber zeitweise böig auffrischen. Auf den Schwarzwald-Gipfeln sind noch einzelne starke bis stürmische Böen möglich.

Freundlich bis zum Wochenende

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Die Nacht zum Freitag bleibt klar und trocken, mit Tiefstwerten zwischen 6 und minus 1 Grad. Dabei dürfte es erneut häufig leichten Frost in Bodennähe geben. Am Freitag zeigt sich das Wetter weiterhin überwiegend sonnig, nur begleitet von Schleier- und vereinzelten Quellwolken. Die Höchstwerte liegen zwischen etwa 18 Grad in höheren Lagen und bis zu 24 Grad in den Niederungen.

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