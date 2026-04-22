Sonne satt - und wann sich trotzdem eine Mütze lohnt

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich auf viel Sonne einstellen. Morgens kann es auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit aber noch frisch sein. Das zeigt die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Mittwoch zeigt sich Baden-Württemberg demnach von seiner strahlenden Seite: Viel Sonnenschein dominiert, allenfalls Quellwolken ziehen vereinzelt über das Land hinweg. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 20 Grad im südlichen Rheintal.

Dazu weht ein mäßiger Nordostwind. Zeitweise sind frische bis starke Böen möglich, auf den Gipfeln des Schwarzwalds auch stürmische Böen oder Sturmböen. Auf dem Feldberg können diese Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen. Abends soll sich der Wind abschwächen.

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Klare Nacht mit Frostgefahr

In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel nach Angaben der DWD-Meteorologen in den meisten Regionen sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 5 bis minus 2 Grad. In Bodennähe dürfte es verbreitet Frost geben.

Im Tagesverlauf setzt sich das sonnige und trockene Frühlingswetter fort. Die Temperaturen steigen spürbar an und erreichen laut Vorhersage bis zu 23 Grad am Rhein, während im Bergland etwa 17 Grad erwartet werden. Der Wind bleibt schwach aus nördlicher Richtung, kann aber zeitweise böig auffrischen. Auf den Schwarzwald-Gipfeln sind noch einzelne starke bis stürmische Böen möglich.

Freundlich bis zum Wochenende