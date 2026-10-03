Hinweise auf illegales Autorennen nach Unfall auf A81

Ilsfeld (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 81 im Landkreis Heilbronn liegen der Polizei Hinweise auf ein illegales Autorennen vor. Nach Auswertung von Videoaufnahmen fuhren dabei zwei Autos am Freitagvormittag zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim in Richtung Würzburg deutlich zu schnell, wie die Polizei mitteilte. Mehrfach sollen die Fahrer die Fahrspuren gewechselt und sich gegenseitig rechts überholt haben. Schließlich prallte einer der Wagen gegen das Heck eines unbeteiligten Lastwagens. Das Auto geriet daraufhin laut Polizei in Brand.