Unfälle

Hinweise auf illegales Autorennen nach Unfall auf A81

Nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens und eines Autos auf der A81 hat die Polizei neue Hinweise: Videoaufnahmen zeigen riskante Überholmanöver.

Bei einem Unfall auf der A81 geriet ein Auto in Brand. (Symbolbild) Foto: Laszlo Pinter/dpa
Bei einem Unfall auf der A81 geriet ein Auto in Brand. (Symbolbild)

Ilsfeld (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 81 im Landkreis Heilbronn liegen der Polizei Hinweise auf ein illegales Autorennen vor. Nach Auswertung von Videoaufnahmen fuhren dabei zwei Autos am Freitagvormittag zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim in Richtung Würzburg deutlich zu schnell, wie die Polizei mitteilte. Mehrfach sollen die Fahrer die Fahrspuren gewechselt und sich gegenseitig rechts überholt haben. Schließlich prallte einer der Wagen gegen das Heck eines unbeteiligten Lastwagens. Das Auto geriet daraufhin laut Polizei in Brand. 

Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall den Angaben zufolge mittelschwer und der Autofahrer leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Der unbekannte Fahrer des zweiten Wagens flüchtete von der Unfallstelle. Die A81 war für mehrere Stunden gesperrt.

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