Hitlergruß und Angriff bei Autokorso

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Autokorso nach dem deutschen WM-Spiel ist es in Kassel zu einem Tumult und Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 28-Jähriger auf dem Dach eines Autos stehend, einen Hitlergruß gezeigt haben. Zuvor sei der Mann mit zwei weiteren Männern und einer 16-Jährigen in dem Auto unterwegs gewesen sein. Der Verkehr sei zu dem Zeitpunkt jedoch nahezu zum Erliegen gekommen.

Zahlreiche umstehende Personen hätten in der Folge das Auto beschädigt. «Unter anderem wurde das Kennzeichen abgerissen, dessen Buchstaben- und Zahlenkombination auch eine bekannte Symbolik im Rechtsextremismus darstellt», hieß es. Einem Sprecher der Polizei zufolge beinhaltete das Kennzeichen die Zeichen «HH-88». «HH» steht in der rechtsextremen Szene für «Heil Hitler». Die 88 steht wiederum für HH - H ist der achte Buchstabe im Alphabet.

Fahrzeuginsassen werden verletzt

Die Fahrzeuginsassen seien durch die geöffneten Fenster attackiert worden. Alle vier Insassen seien leicht verletzt worden, so der Sprecher. Weitere Aktionen seien durch die zahlreichen Einsatzkräfte unterbunden worden. Die beteiligten Personen wurden festgenommen und auf das Revier gebracht.

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