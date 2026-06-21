Kriminalität

Hitlergruß und Angriff bei Autokorso

Tumult nach dem WM-Spiel: Ein 28-Jähriger zeigt auf dem Autodach den Hitlergruß, auch das Kennzeichen sorgt für Aufregung – plötzlich schlagen Passanten zu.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Autokorso nach dem deutschen WM-Spiel ist es in Kassel zu einem Tumult und Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 28-Jähriger auf dem Dach eines Autos stehend, einen Hitlergruß gezeigt haben. Zuvor sei der Mann mit zwei weiteren Männern und einer 16-Jährigen in dem Auto unterwegs gewesen sein. Der Verkehr sei zu dem Zeitpunkt jedoch nahezu zum Erliegen gekommen. 

Zahlreiche umstehende Personen hätten in der Folge das Auto beschädigt. «Unter anderem wurde das Kennzeichen abgerissen, dessen Buchstaben- und Zahlenkombination auch eine bekannte Symbolik im Rechtsextremismus darstellt», hieß es. Einem Sprecher der Polizei zufolge beinhaltete das Kennzeichen die Zeichen «HH-88». «HH» steht in der rechtsextremen Szene für «Heil Hitler». Die 88 steht wiederum für HH - H ist der achte Buchstabe im Alphabet. 

Fahrzeuginsassen werden verletzt

Die Fahrzeuginsassen seien durch die geöffneten Fenster attackiert worden. Alle vier Insassen seien leicht verletzt worden, so der Sprecher. Weitere Aktionen seien durch die zahlreichen Einsatzkräfte unterbunden worden. Die beteiligten Personen wurden festgenommen und auf das Revier gebracht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Staatsschutz habe noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Die Beamten ermitteln demnach gegen den 28-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zudem werde gegen zwei 20 und 25 Jahre alte Männer wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Sie stünden im Verdacht, die Fahrzeuginsassen angegriffen zu haben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lampertheim: Mann zeigt Hitlergruß am Bahnhof
Strafverfahren eingeleitet

Lampertheim: Mann zeigt Hitlergruß am Bahnhof

Ein 39 Jahre alter Mann ruft am Lampertheimer Bahnhof "Heil Hitler" und zeigt den Hitlergruß. Zuvor fiel er in einem Zug bei Bürstadt auf die gleiche Weise auf.

18.08.2025

NRW

Lehrer kommt in Hemd mit Hitler-Bild in die Schule

Der Vorfall wurde von Schülern gemeldet: Ein Lehrer trug ein Hemd mit Fotos von Diktatoren. Darunter auch Adolf Hitler. Die Polizei konfiszierte das Hemd. Der Lehrer wurde freigestellt.

08.05.2024

Verkehr

Autofahrer und Insassen flüchten nach Unfall auf A44

Ein Auto kommt in einem Autobahntunnel von der Fahrbahn ab und landet auf dem Dach. Fahrer und Insassen laufen davon. Die Suche, unter anderem per Drohne, ist zunächst erfolglos.

22.02.2024

Kriminalität

Mutmaßliche Hitlergrüße bei Oktoberfest in Sachsen

Ein Video, das auf einem Oktoberfest bei Bautzen aufgenommen wurde, sorgt für Empörung: Zeigen mehrere Menschen auf der Feier den Hitlergruß? Die Polizei ermittelt jedenfalls.

25.09.2023

Ermittlungen

Schüler zeigen Hitlergruß bei Reise nach Auschwitz

Auf eine Bildungsreise zum Konzentrationslager Auschwitz posieren zwei Schüler mit dem Hitlergruß auf einem Foto und teilen dies in sozialen Medien. Nun ermittelt der Staatsschutz.

15.05.2023