Hitze in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Bis zum Wochenende müssen die Menschen in Hessen mit Hitze rechnen. Bereits am Donnerstag soll es warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag soll es laut der Vorhersage heiß werden: Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 29 und 32 Grad liegen, in Hochlagen werden bis zu 28 Grad erwartet.