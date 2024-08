Unbeständiges Wetter ab Donnerstag in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Der pralle Sonnenschein der ersten Wochenhälfte macht in Hessen ab Donnerstag Platz für Regen und einzelne Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es sowohl am Dienstag mit höchstens 26 bis 29 Grad als auch am Mittwoch mit 29 bis 32 Grad heiß im Bundesland. Außerdem erwarten die Meteorologen für beide Tage keinen Regen.