Deutscher Wetterdienst

Hitze und Trockenheit: Waldbrandgefahr in Hessen steigt

Den Menschen in Hessen stehen heiße und trockene Tage bevor. Damit wächst auch das Risiko von Waldbränden. Wo die Gefahr besonders hoch ist.

Die Waldbrandgefahr ist in den kommenden Tagen besonders hoch. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Die Waldbrandgefahr ist in den kommenden Tagen besonders hoch. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Das trockene Wetter treibt in Hessen in den kommenden Tagen die Waldbrandgefahr nach oben. Schon heute gilt in weiten Teilen des Bundeslandes die dritte von fünf Warnstufen, was eine mittlere Gefahr bedeutet, wie aus dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Insbesondere in Teilen des Rhein-Main-Gebiets besteht aber bereits hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4). 

Am Mittwoch breitet sich das Risiko der Stufe 4 demnach weiter nach Südhessen, aber auch in Teile des Nordens und Ostens des Bundeslandes aus. Mit nur einer Ausnahme besteht dann an allen Stationen mindestens eine mittlere Gefahr.

Besonders hohes Risiko am Donnerstag

Wenn am Donnerstag mit Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad der heißeste Tag der aktuellen Vorhersage erreicht wird, gibt es in fast ganz Hessen laut DWD mindestens eine hohe Waldbrandgefahr. Unter anderem bei Frankfurt und Darmstadt gilt sogar die höchste Warnstufe.

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Am Freitag und Samstag ist die Lage voraussichtlich ein wenig entspannter, aber es gilt weiterhin fast überall mindestens die mittlere Warnstufe. Insbesondere im Rhein-Main-Gebiet bleibt das Risiko demnach auch dann hoch.

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