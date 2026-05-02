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Hobby Horsing boomt - Meisterschaft in Frankfurt

Immer mehr Mädchen setzen aufs Steckenpferd. Bei den Meisterschaften in Frankfurt zeigen sie ihr Können in Dressur und Springen.

Vor allem Mädchen gehen beim Hobby Horsing an den Start. Foto: Boris Roessler/dpa
Vor allem Mädchen gehen beim Hobby Horsing an den Start.

Frankfurt/Main (dpa) - Dressur- und Springreiten ohne Pferde: Die deutschen Hobby Horser - also Steckenpferdreiter - haben sich zum zweiten Mal zu ihren Meisterschaften in Frankfurt am Main getroffen. Dieser Sport liege im Trend, sagte der Präsident des Deutschen Hobby Horsing Verbands, Andreas Karasek. 

Beim Hobby Horsing werden Pferdesportdisziplinen, insbesondere Dressur und Springen, ohne Tiere nachgestellt. 10.500 Mitglieder - vor allem Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren - zählt der Verband mittlerweile. Damit hat sich die Zahl innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt. 

Bei dem zweitägigen Turnier sind auch einige erwachsene Teilnehmer dabei. Die älteste Starterin war am Samstag 60 Jahre alt. Insgesamt rechnete der Verband mit über 1.000 Starts und mehr als 3.000 Besuchern. 

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Der Trend stammt aus Finnland. Vor rund 20 Jahren begannen dort Jugendliche, handgefertigte Steckenpferde mit aufwendigen Plüschköpfen zu basteln. Über die sozialen Medien verbreiteten sich die Bilder. 2016 wurde der weltweit erste Hobby Horsing Verband gegründet, seit 2018 wird diese Sportart auch in Deutschland angeboten.

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