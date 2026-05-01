Reitmeisterschaft ohne Pferd: Was ist Hobby Horsing?

Frankfurt/Main (dpa) - Dressur, Springreiten, Galopprennen - und alles ganz ohne Pferd: An diesem Wochenende werden in Frankfurt zum zweiten Mal die Deutschen Meisterschaften im Hobby Horsing - also dem Steckenpferdereiten - ausgetragen. Dabei werden Elemente aus dem Pferdesport, zum Beispiel aus Dressur- oder Springreiten, ohne Tiere nachgestellt. Für das zweitägige Turnier rechnet der Deutsche Hobby Horsing Verband mit über 1.000 Starts und mehr als 3.000 Besuchern.

Der Verband bezeichnet Hobby Horsing als eine «Kombination aus Sport, Geschicklichkeit und Kreativität». Bei den Deutschen Meisterschaften muss mit dem Steckenpferd zum Beispiel auf Zeit ein Parcours mit bis zu einem Meter hohen Hindernissen überwunden werden. In der Dressur werden Lektionen wie im Pferdesport verlangt, unter anderem Piaffen - trabähnliche Bewegungen auf der Stelle -, Galopp-Pirouetten und Traversalen, also Seitwärtsbewegungen mit sich kreuzenden Beinen.

Längere Dressurmodelle

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Eingeteilt werden die Teilnehmer in Altersklassen, die jüngsten starten in der U6, die ältesten in U99. Je nach Disziplin können unterschiedliche Hobby Horses zum Einsatz kommen. Die Dressurmodelle seien oft etwas länger und schwerer als die Springpferde, heißt es auf der Internetseite des vor drei Jahren gegründeten Verbands. Im Vergleich zu einem echten Pferd ist der Pflegeaufwand für ein Hobby Horse gering: Der Kopf sollte regelmäßig gebürstet, die Mähne vorsichtig gekämmt und der Stock feucht gereinigt werden.

Der Trend stammt aus Finnland. Vor rund 20 Jahren begannen dort Jugendliche, handgefertigte Steckenpferde mit aufwendigen Plüschköpfen zu basteln, über die sozialen Medien verbreiteten sich die Bilder. Vor allem junge Mädchen hätten sich für die Idee begeistert, das Basteln und das Reiten zu verbinden, heißt es vom Verband.

Fast 10.000 Hobby Horser