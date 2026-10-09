Kriminalität

Hochschulservicezentrum: Cyberangriff festgestellt

Das Hochschulservicezentrum informiert über einen Cyberangriff. Die Ermittlungen laufen. Über Umfang oder mögliche Folgen des Angriffs ist bislang nichts bekannt.

Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg von Cyberangriff betroffen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg von Cyberangriff betroffen. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Auf das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg (HSZ-BW) hat es eigenen Angaben zufolge einen Cyberangriff gegeben. Diesen habe die IT-Abteilung am Mittwochabend festgestellt. Es seien unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen getroffen worden, um die Folgen des Angriffs einzudämmen, teilte das HSZ-BW mit. Zuerst hatte der «Staatsanzeiger» darüber berichtet.

Die zuständigen Ermittlungsbehörden und die Cybersicherheitsagentur BW seien noch am Mittwochabend informiert worden. Ein Krisenstab des HSZ-BW arbeite seit Donnerstagmorgen kontinuierlich an der Aufarbeitung und Bewältigung des Vorfalls. Die Ermittlungen seien vom Polizeipräsidium Reutlingen in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Abteilung Cybercrime, übernommen worden. Eine Sprecherin der Polizei in Reutlingen bestätigte dies auf Anfrage.

Ministerium will Ermittlungen nicht gefährden

Angaben zum Umfang oder den Auswirkungen machte das HSZ-BW nicht. «Bei wesentlichen Entwicklungen informieren wir die von uns betreuten Einrichtungen umgehend», hieß es auf dessen Webseite. Das Wissenschaftsministerium wollte auf Anfrage keine Angaben zu dem Vorfall machen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilte. 

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Impressum

Das HSZ-BW mit Sitz in Reutlingen ist eigenen Angaben zufolge ein «Partner im Bereich der digitalen Transformation von Verwaltungsprozessen für den Verbund von Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Pädagogische Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, die Duale Hochschule Baden-Württemberg sowie Kunst- und Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg». Es handele sich um eine gemeinsame Einrichtung der Hochschule Reutlingen und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

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