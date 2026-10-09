Hochschulservicezentrum: Cyberangriff festgestellt

Reutlingen (dpa/lsw) - Auf das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg (HSZ-BW) hat es eigenen Angaben zufolge einen Cyberangriff gegeben. Diesen habe die IT-Abteilung am Mittwochabend festgestellt. Es seien unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen getroffen worden, um die Folgen des Angriffs einzudämmen, teilte das HSZ-BW mit. Zuerst hatte der «Staatsanzeiger» darüber berichtet.

Die zuständigen Ermittlungsbehörden und die Cybersicherheitsagentur BW seien noch am Mittwochabend informiert worden. Ein Krisenstab des HSZ-BW arbeite seit Donnerstagmorgen kontinuierlich an der Aufarbeitung und Bewältigung des Vorfalls. Die Ermittlungen seien vom Polizeipräsidium Reutlingen in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Abteilung Cybercrime, übernommen worden. Eine Sprecherin der Polizei in Reutlingen bestätigte dies auf Anfrage.

Ministerium will Ermittlungen nicht gefährden

Angaben zum Umfang oder den Auswirkungen machte das HSZ-BW nicht. «Bei wesentlichen Entwicklungen informieren wir die von uns betreuten Einrichtungen umgehend», hieß es auf dessen Webseite. Das Wissenschaftsministerium wollte auf Anfrage keine Angaben zu dem Vorfall machen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilte.

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