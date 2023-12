Hochwasser in Hessen erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen kann es am Wochenende Hochwasser geben. «Die hessischen Gewässer sind bereits randvoll», teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Samstag mit. «Infolge der Niederschläge und den auftauenden Schnee aus den Hochlagen der Mittelgebirge entwickelt sich ab heute Nachmittag eine Hochwasserlage.»