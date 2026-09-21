Hochzeitskorso bremst Verkehr auf A5 – Polizei greift ein
Zehn Autos, drei Fahrstreifen, Tempo 20 bis 30: Ein Hochzeitskorso soll auf der A5 bei Offenburg den Verkehr ausgebremst und gefährdet haben. Dann kam die Polizei.
Offenburg (dpa/lsw) - Ein Hochzeitskorso soll auf der Autobahn 5 bei Offenburg im Ortenaukreis den Verkehr stark gestört und gefährdet haben. Rund zehn Fahrzeuge waren am Samstag in Richtung Basel unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen sich demnach auf alle drei Spuren verteilt und den nachfolgenden Verkehr laut Zeugenangaben auf 20 bis 30 Kilometer pro Stunde abgebremst haben.
Einzelne Wagen sollen zudem über den Standstreifen andere Autos überholt haben. Eine Streife holte den Korso ein und kontrollierte ihn auf einem Parkplatz. Gegen die Beteiligten im Alter von 22 bis 38 Jahren wird ermittelt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.