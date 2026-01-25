Zeugen gesucht

Hochzeitskorso hält Verkehr auf A98 auf

Mit Warnblinkern und langsamer Fahrt behindert eine Fahrzeugkolonne andere Autofahrer. Die Polizei prüft den Vorwurf der Nötigung im Straßenverkehr.

Mehrere Streifen kontrollierten die Fahrzeugkolonne, die den Verkehr auf der Autobahn blockiert haben soll. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Mehrere Streifen kontrollierten die Fahrzeugkolonne, die den Verkehr auf der Autobahn blockiert haben soll. (Symbolbild)

Stockach (dpa/lsw) - Ein Hochzeitskorso hat den Verkehr auf der Autobahn 98 im Landkreis Konstanz ausgebremst. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrzeugkolonne am Samstag auf der A98 in Richtung Lindau unterwegs. Die beteiligten Autos seien mit eingeschaltetem Warnblinker und rund 60 bis 70 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. 

«Außerdem verhinderten sie durch Nebeneinanderfahren und wiederholten Spurwechseln ein sicheres Überholen des nachfolgenden Verkehrs», heißt es in der Mitteilung der Beamten. 

Den Angaben zufolge kontrollierten mehrere Streifen die Kolonne bei Stockach. Die Beteiligten gaben demnach an, auf dem Weg zu einer Hochzeitsveranstaltung zu sein. Ermittlungen wegen mutmaßlicher Nötigung im Straßenverkehr laufen. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Kolonne gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei melden.

