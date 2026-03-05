Vor dem Spiel in Mainz

Hoeneß stärkt Stürmer Undav: Variabilität «fast einzigartig»

Deniz Undav stört sich an der öffentlichen Stürmer-Debatte über seine mögliche Rückkehr ins Nagelsmann-Aufgebot. VfB-Trainer Hoeneß hält mit Lob dagegen – und hebt eine seltene Eigenschaft hervor.

Sebastian Hoeneß (l.) hält große Stücke auf Deniz Undav. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Sebastian Hoeneß (l.) hält große Stücke auf Deniz Undav. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Unmut von Deniz Undav über seine Rolle in der öffentlichen deutschen Stürmer-Debatte hat VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ein deutliches Plädoyer für seinen Spieler gehalten. Neben Undavs «überragender Form» sei für ihn auch dessen Variabilität ein klares Argument, das für den 29-Jährigen spreche, sagte der Coach vor der Partie des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Undav sei für ihn ein «absolut kompletter Stürmer» mit einer «Riesenqualität», so Hoeneß. Dass er die Mittelstürmer-Rolle «überragend» ausfüllen und zudem als Zehner spielen könne, sei «fast einzigartig». 

Wird Undav für die März-Länderspiele nominiert?

Am Mittwoch hatte Undav zum Ausdruck gebracht, dass ihm in der Diskussion über seine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft und die WM-Nominierung die Wertschätzung fehle. «Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss. Ich glaube, ich zeige das auf dem Platz», sagte er. Es sei nicht seine Schuld, die Qualität zu haben, auf der Zehn spielen zu können, «dass man dann nicht über mich als Stürmer redet».

Undav war zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr nominiert worden. Ob er bei den kommenden Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März in Basel und gegen Ghana am 30. März in Stuttgart dabei sein wird, könnte für die WM-Nominierung in diesem Sommer richtungsweisend sein.

«Ich bin mir sicher, dass auch gebrachte Leistungen berücksichtigt werden», sagte Hoeneß. Bei der Nominierung des Bundestrainers wären aber auch Gedanken entscheidend, die er sich in der Komplexität nicht mache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Undav zur Nationalelf? «Muss mich immer rechtfertigen»
Stuttgarter über DFB-Thema

Undav zur Nationalelf? «Muss mich immer rechtfertigen»

Schafft es Deniz Undav zurück ins DFB-Team und zur WM? Die öffentliche Stürmerdiskussion nervt den Stuttgarter. Die kommende Nominierung des Bundestrainers dürfte wegweisend werden.

04.03.2026

Sonderlob für Undav und Führich von VfB-Trainer Hoeneß
Fußball-Bundesliga

Sonderlob für Undav und Führich von VfB-Trainer Hoeneß

Führich trifft aus der Distanz, Undav hebt den Ball ins Glück: Was hinter dem starken Comeback der beiden steckt – und warum Hoeneß nicht nur sie lobt.

27.10.2025

Undav in der Startelf? So plant VfB-Coach Hoeneß
Fußball-Bundesliga

Undav in der Startelf? So plant VfB-Coach Hoeneß

In der Liga läuft es beim VfB: Dreimal in Folge haben die Stuttgarter zuletzt gewonnen. Bei den formschwachen Wolfsburgern wollen sie daran anknüpfen. Das Comeback eines DFB-Stars ist denkbar.

16.10.2025

VfB-Stürmer Woltemade steht vor Rückkehr in die Startelf
Fußball-Bundesliga

VfB-Stürmer Woltemade steht vor Rückkehr in die Startelf

Ermedin Demirovic und Deniz Undav haben eine kleine Formdelle, Nick Woltemade macht eine starke Entwicklung. Das könnte sich auf die Startelf des VfB Stuttgart in Hoffenheim auswirken.

21.02.2025

VfB-Stürmer Undav trainiert nach Erkältung wieder
Drohen Ausfälle?

VfB-Stürmer Undav trainiert nach Erkältung wieder

Nach einer Erkrankung ist Nationalspieler Deniz Undav ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Bei zwei weiteren Profis dauert es noch etwas.

12.02.2025