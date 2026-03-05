Hoeneß stärkt Stürmer Undav: Variabilität «fast einzigartig»

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Unmut von Deniz Undav über seine Rolle in der öffentlichen deutschen Stürmer-Debatte hat VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ein deutliches Plädoyer für seinen Spieler gehalten. Neben Undavs «überragender Form» sei für ihn auch dessen Variabilität ein klares Argument, das für den 29-Jährigen spreche, sagte der Coach vor der Partie des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05.

Undav sei für ihn ein «absolut kompletter Stürmer» mit einer «Riesenqualität», so Hoeneß. Dass er die Mittelstürmer-Rolle «überragend» ausfüllen und zudem als Zehner spielen könne, sei «fast einzigartig».

Wird Undav für die März-Länderspiele nominiert?

Am Mittwoch hatte Undav zum Ausdruck gebracht, dass ihm in der Diskussion über seine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft und die WM-Nominierung die Wertschätzung fehle. «Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss. Ich glaube, ich zeige das auf dem Platz», sagte er. Es sei nicht seine Schuld, die Qualität zu haben, auf der Zehn spielen zu können, «dass man dann nicht über mich als Stürmer redet».

Undav war zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr nominiert worden. Ob er bei den kommenden Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März in Basel und gegen Ghana am 30. März in Stuttgart dabei sein wird, könnte für die WM-Nominierung in diesem Sommer richtungsweisend sein.