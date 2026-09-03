Fußball-Bundesliga

Hoeneß vor Köln-Spiel: «Turbulente Tage» wegen Transfer-Ende

Sebastian Hoeneß ist erleichtert, dass die Transferperiode vorbei ist. Was der Coach des VfB Stuttgart zum Abgang von Chema Andrés und den Transfers sagt.

Sebastian Hoeneß freut sich, dass die Transferperiode zu Ende ist. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Sebastian Hoeneß freut sich, dass die Transferperiode zu Ende ist. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Trainer Sebastian Hoeneß hat das Ende der Transferperiode beim VfB Stuttgart als «turbulente Tage» erlebt. Die Unruhe werde «gefühlt mehr» in den vergangenen Jahren, sagte der 44-Jährige vor dem Auftakt des 2. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky). «Das war jetzt in den letzten Tagen nicht ganz so einfach für uns, für die Mannschaft.»

Es sei wichtig, jetzt Ruhe in den Club zu bekommen. «Deswegen bin ich auch froh, dass die Transferperiode vorbei ist», erklärte Hoeneß, dessen Mannschaft mit einem herben 1:5 beim FC Bayern in die Bundesliga-Saison gestartet war. «Wir müssen schauen, dass wir jetzt wieder den Blick nach vorn richten und die entscheidenden Dinge in den Fokus bekommen.»

Den Abschied von Mittelfeldspieler Chema Andrés am «Deadline Day» wolle er nicht bewerten. «Wir werden ihn definitiv vermissen. In vielerlei Hinsicht wird er uns fehlen», sagte der Coach aber dennoch. 

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Hoeneß: «Zufrieden» mit Neuzugängen

Überraschend hatten die Stuttgarter den spanischen Mittelfeldspieler am späten Dienstagabend an den Premier-League-Club Brighton & Hove Albion verkauft. Nationalspieler Jamie Leweling, Marokkos WM-Teilnehmer Bilal El Khannouss, Josha Vagnoman und Badredine Bouanani waren als mögliche Abgänge kurz vor Ende der Transferperiode gehandelt worden. Doch alle blieben beim VfB. 

Mit den Zugängen der Schwaben in dieser Sommerpause sei er «sehr zufrieden», bilanzierte Hoeneß die Transferaktivitäten. Dzenan Pejcinovic und Leo Sauer seien «richtig spannende Jungs, die die beste Zeit noch vor sich haben». Mittelfeldspieler Grischa Prömel gebe dem VfB «Elemente, die wir gesucht haben». 

Neuzugang Prömel neuer Vizekapitän - Tomas fällt aus 

Prömel stieg hinter dem neuen Kapitän Deniz Undav direkt zum Vizekapitän auf. Sauer wird gegen Köln erstmals im Kader stehen, nachdem er verletzungsbedingt mit einem Trainingsrückstand bei den Schwaben gestartet war. Auf Tiago Tomas muss der VfB dagegen in den kommenden Wochen verzichten. Der Portugiese habe sich am Mittwoch im Training «eine kleine Muskelverletzung» zugezogen und werde wahrscheinlich erst nach der Länderspiel-Pause im Oktober wieder einsteigen können.

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