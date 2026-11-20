Zuzenhausen (dpa) - Coach Christian Ilzer will dem freundschaftlichen Verhältnis zu seinem Gegenüber Adi Hütter keine allzu große Bedeutung beimessen. «Solche Spiele gibt es immer wieder. Außerhalb interessiert es die Leute aber, wie die TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt spielt», sagte der Trainer der Kraichgauer vor dem Duell bei den Hessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Später ergänzte er: «Es geht nicht um Adi Hütter und Chris Ilzer.»

Die beiden Österreicher verbindet eine jahrelange Freundschaft. Ilzer betonte zudem, dass sein Trainerkollege ihm auf seinem Weg geholfen und «immer wieder eine wichtige Rolle» eingenommen habe. Trotz aller Wertschätzung möchten beide Clubs nach einem wechselhaften Saisonstart in der Tabelle nach oben klettern.

Hütter für die TSG kein gutes Pflaster

Die Bilanz spricht allerdings gegen Hoffenheim: Noch nie gewann die TSG gegen eine Mannschaft von Hütter, sieben von acht Duellen entschied der Frankfurter Coach sogar für sich. «Es geht darum, dass wir diese Statistik verändern», meinte Ilzer. Der 49-Jährige empfand die Länderspielpause als willkommenen Tapetenwechsel - auch für sein Trainerteam - und meinte, die «ruhigeren Tage waren förderlich». Seine Schützlinge seien schon beim knappen Erfolg gegen Aufsteiger Schalke 04 (2:1) «auf dem Zahnfleisch» unterwegs gewesen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Spieler wie Alexander Prass hatten indes kaum Zeit zum Verschnaufen. Denn ein Großteil der TSG-Profis war mit den jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs. Während die meisten Spieler gesund zurückkehrten, wurde Prass von muskulären Problemen ausgebremst. «Er hat die ersten beiden Tage individuell trainiert, dann ist noch einmal eine Kontrolle im MRT gemacht worden», sagte Ilzer, der bei seinem Allrounder von «einer guten Richtung» sprach und einen Startelf-Einsatz nicht ausschloss.

Foto: Alastair Grant/AP/dpa Kehrte angeschlagen zurück: Alexander Prass. (Archivbild)