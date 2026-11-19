Frankfurt/Main (dpa) - Sie kennen sich seit vielen Jahren, schätzen sich und haben im direkten Duell doch unterschiedliche Interessen: Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter und sein Gegenüber Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim verbindet eine Freundschaft. Wenn sie sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erstmals in der Fußball-Bundesliga gegenüberstehen, muss diese allerdings für 90 Minuten ruhen. Beide wollen mit ihren Mannschaften in der Tabelle weiter Boden gutmachen.

Ilzer bezeichnete den sieben Jahre älteren Hütter im «Kicker» als «meinen Mentor». Der Frankfurter Coach wollte diese Einschätzung allerdings nicht uneingeschränkt gelten lassen. «Ich will nicht sagen, dass er da maßlos übertrieben hat, aber sein Lehrmeister bin ich sicherlich nicht», sagte er. «Wir kennen uns schon ewig, hatten denselben Berater und haben uns oft ausgetauscht. Dass wir uns am Samstag in der deutschen Bundesliga als Trainer gegenüberstehen, ist schon etwas Großartiges.»

Zuletzt gab es jedoch keinen Kontakt mehr. Hütter konzentrierte sich in der Länderspielpause auf die Vorbereitung seiner Mannschaft und hofft gegen die TSG auf den dritten Heimsieg in Serie.

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Baum fehlt gesperrt

Verzichten muss er dabei auf den zuletzt formstarken Elias Baum, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzt. Als Ersatz kommt Keita Kosugi infrage. Auch eine Umstellung von der Dreier- auf die Viererkette ist eine Option. «Wir werden ihn ersetzen. Wie und in welcher Konstellation, das werden wir sehen», sagte Hütter. «So lange ich Möglichkeiten habe, bin ich immer noch relativ ruhig.»

Noch unklar ist, ob Offensivkünstler Can Uzun mitwirken kann. Der Türke kehrte erkältet von der Reise zur türkischen Nationalmannschaft zurück. «Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit», sagte Hütter. Fit ist dagegen Robin Koch, der zu Wochenbeginn noch individuell trainiert hatte.

Foto: Florian Wiegand/dpa Sein Einsatz ist noch fraglich: Can Uzun. (Archivbild)

Nach Startschwierigkeiten haben sich beide Mannschaften zuletzt stabilisiert und im Tabellenmittelfeld etabliert. Die Eintracht holte sieben von zwölf möglichen Punkten, Hoffenheim sammelte sogar noch zwei Zähler mehr.

Teams ähneln sich

Spielerisch sieht Hütter Gemeinsamkeiten zwischen beiden Teams. Die TSG sei «eine Mannschaft, die einen intensiven Fußball spielt». Zudem hob er deren Aggressivität hervor. «Das ist eine Art und Weise, wie wir auch spielen wollen. Deswegen glaube ich schon, dass es ein sehr interessantes Duell werden kann, weil beide Mannschaften versuchen werden, nach vorn zu spielen - und das relativ schnörkellos.»