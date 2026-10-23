Eintracht-Coach warnt Toptalent Can Uzun

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat Offensivtalent Can Uzun eine deutliche öffentliche Warnung zukommen lassen. Er sei dafür da, ihn zu unterstützen, sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel der Hessen bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) - «aber auch, um ihm die Augen zu öffnen.»

Der 20 Jahre alte Uzun hatte zuletzt beim 1:0 gegen den 1. FC Köln nur auf der Bank gesessen. Der türkische Nationalspieler gilt als hoch veranlagt, wartet aber auch in seiner dritten Saison bei der Eintracht weiter auf den großen Durchbruch.

Steht Uzun sich selbst im Weg?

Je schneller Can es verstehe, «dass Fußball auch ein Mannschaftssport ist, wo er auch seine Fähigkeiten einbringen kann, wird er eine sehr große Karriere machen. Wenn nicht, wird er sich möglicherweise selbst im Weg stehen», sagte Hütter.

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Der Chefcoach kritisierte auch den Umgang der Medien mit Uzun: «Jetzt hat er einmal nicht gespielt, ein einziges Mal in diesen ersten Runden. Und es wird gleich ein Thema daraus gemacht. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann.»