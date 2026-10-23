Fußball-Bundesliga

Eintracht-Coach warnt Toptalent Can Uzun

An Can Uzun scheiden sich bei der Eintracht die Geister. Macht der Ex-Nürnberger zu wenig aus seinen Fähigkeiten? Was Trainer Adi Hütter vom türkischen Nationalspieler verlangt.

Muss sich Kritik von Trainer Adi Hütter anhören: Eintracht-Profi Can Uzun. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Muss sich Kritik von Trainer Adi Hütter anhören: Eintracht-Profi Can Uzun. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat Offensivtalent Can Uzun eine deutliche öffentliche Warnung zukommen lassen. Er sei dafür da, ihn zu unterstützen, sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel der Hessen bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) - «aber auch, um ihm die Augen zu öffnen.»

Der 20 Jahre alte Uzun hatte zuletzt beim 1:0 gegen den 1. FC Köln nur auf der Bank gesessen. Der türkische Nationalspieler gilt als hoch veranlagt, wartet aber auch in seiner dritten Saison bei der Eintracht weiter auf den großen Durchbruch. 

Steht Uzun sich selbst im Weg? 

Je schneller Can es verstehe, «dass Fußball auch ein Mannschaftssport ist, wo er auch seine Fähigkeiten einbringen kann, wird er eine sehr große Karriere machen. Wenn nicht, wird er sich möglicherweise selbst im Weg stehen», sagte Hütter.

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Der Chefcoach kritisierte auch den Umgang der Medien mit Uzun: «Jetzt hat er einmal nicht gespielt, ein einziges Mal in diesen ersten Runden. Und es wird gleich ein Thema daraus gemacht. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann.» 

Gleichzeitig forderte Hütter mehr von seinem Offensivspieler ein. «Er ist ein sehr guter Fußballer, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber ich erwarte mir auch eine Konstanz. Und ich erwarte, dass Can Uzun die Fähigkeiten, die er hat, auch während der Woche zeigt und bei den Spielen.» Er habe mit dem früheren Nürnberger schon öfter darüber gesprochen.

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