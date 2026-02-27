Bundesliga

Hoffenheim gegen St. Pauli mit Lemperle und Bernardo

Gegen den FC St. Pauli kann die TSG 1899 Hoffenheim wieder auf die genesenen Stammspieler Lemperle und Bernardo setzen. Auch Campbell ist wieder fit. Für die TSG zählt nur ein Sieg.

Christian Ilzer und die TSG 1899 Hoffenheim wollen ihre Heimserie ausbauen (Archivbild). Foto: Marius Becker/dpa
Christian Ilzer und die TSG 1899 Hoffenheim wollen ihre Heimserie ausbauen (Archivbild).

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Da die TSG 1899 Hoffenheim an die letzte Begegnung mit dem FC St. Pauli keine guten Erinnerungen hat, wurde das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal Ende Oktober noch einmal intensiv aufgearbeitet. «Wir haben alle Inhalte angesehen, uns erinnert, was macht St. Pauli stark, wo kann man Schwachstellen sehen, um unser Team mit sehr viel Klarheit vorzubereiten», sagte Coach Christian Ilzer vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Wir freuen uns auf die Aufgabe, werden aber sehr gefordert sein.»

Ziel sei natürlich ein Sieg, aber auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, was dafür nötig ist. «Das ist der viel wichtigere Teil», betonte Ilzer. Auch der Ausbau des Rekords von dann neun siegreichen Heimspielen nacheinander lässt ihn kalt. «Wir sollten uns im Vorfeld nie mit Rekorden befassen. Uns soll einfach bewusst sein, wie viel Arbeit auf uns wartet und wie viel guten Fußball wir dafür brauchen. Wenn uns dann ein Sieg gelingt, werden wir uns freuen und ihn genießen», sagte der Österreicher. 

Lemperle, Bernardo und Campbell wieder im Kader

Wiederholt versuchte der 48-Jährige, die große Euphorie im Kraichgau etwas zu bremsen. «Es ist wichtig, dass uns das Umfeld mit sehr viel Energie und Zuversicht unterstützt», sagte Ilzer. Aber jeder hier sei bodenständig genug zu wissen, wie groß es wäre, mit der TSG Hoffenheim im internationalen Fußball vertreten zu sein. «Wir denken nicht in Szenarien, sondern an den nächsten Schritt», sagte er.

Und der ist das Spiel gegen St. Pauli. «Wir brauchen unglaubliche Konsequenz im Verteidigen und eine unheimliche Effektivität in unserem Angriffsspiel. Das gilt es gegen St. Pauli auf den Platz zu bringen», sagte Ilzer, der wieder auf Tim Lemperle, Bernardo und Cole Campbell setzen kann. Max Moerstedt und Ihlas Bebou fallen dagegen aus.

