Hoffenheim hofft im Derby gegen Stuttgart auf Turnaround
Zweimal hat die TSG Hoffenheim gut gespielt, zweimal dennoch verloren. Das soll im Derby gegen den VfB Stuttgart nun anders werden. Dafür stehen Coach Ilzer fast alle Spieler zur Verfügung.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Ausgerechnet im Baden-Württemberg-Derby gegen den VfB Stuttgart hofft die TSG Hoffenheim auf den ersten Saisonsieg. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt soll im Bundesliga-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Schwaben endlich der Turnaround geschafft werden. Für Unruhe hat der misslungene Saisonstart im Kraichgau aber nicht gesorgt.
«Die Niederlagen waren bitter, auch weil wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben und am Ende mit leeren Händen dastanden. Aber wir sind gewappnet und dürfen unseren Weg nicht anzweifeln. Wir wollen ihn weitergehen», sagte Coach Christian Ilzer. Man dürfe nicht den Mut verlieren.
Letzte vier Duelle alle Remis
In den letzten beiden Jahren gab es in den vier Spielen gegen Stuttgart keinen Sieger. Beim wilden 3:3 im Mai verspielte die TSG trotz Überzahl eine 3:1-Führung - ähnlich wie in beiden Partien in dieser Saison zum Auftakt in Köln sowie daheim gegen Dortmund. «Köln hat uns geschärft. Es war das erste Warnsignal. Dortmund war der Beweis, wir können ein Spitzenlevel bringen. Die Phasen, die uns das Ergebnis nehmen, müssen wir aber korrigieren», sagte der 48-Jährige.
Es sei nun wichtig, bereit zu sein und nochmal einen Schritt weiterzugehen, forderte Ilzer, der Stuttgart als eine Top-Mannschaft und als ein seit Jahren gewachsenes Konstrukt bezeichnet. «Sie kommen in einem sehr guten Zustand zu uns, mit Champions-League-Feeling. Es ist eine Herausforderung, auf die wir uns freuen und auf die wir eingestellt sind», sagte der Österreicher.
VfB mit Rückkehrer Grischa Prömel
Besonders freut er sich auf die Rückkehr von Grischa Prömel, der vier Spielzeiten bei der TSG war und nun für den VfB im Mittelfeld wirbelt. «Wir wollen ihn im Kollektiv spüren lassen, wie eklig es ist, gegen die TSG zu spielen. Das sollen er und alle anderen fühlen», sagte Ilzer.
Er erwartet eine stimmungsvolle Derby-Atmosphäre in der Arena und ein Spiel auf extrem hohen Niveau. Letztlich sei es nun aber wichtig, dass auch die eigenen Fans am Ende mal was zu lachen haben und als sehr zufriedene Fans der TSG aus dem Stadion gehen, betonte Ilzer, dem bis auf Alexander Prass der komplette Kader zur Verfügung steht. Auch Fisnik Asllani ist wieder eine Option.