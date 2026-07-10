Hoffenheim und Verteidiger Szalai lösen Vertrag auf
Die Wege von Attila Szalai und der TSG Hoffenheim trennen sich. Einen neuen Arbeitgeber hat der 28-Jährige bereits.
Sinsheim (dpa/lsw) - Defensivspieler Attila Szalai spielt auch künftig nicht mehr für die TSG Hoffenheim. Mit dem 28 Jahre alten Fußballprofi einigte sich der Bundesligist auf die Auflösung des ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrags, wie die Kraichgauer mitteilten. Stattdessen unterschrieb Szalai beim polnischen Club Pogon Stettin ein Arbeitspapier bis Sommer 2029. An den Verein nahe der Grenze zu Deutschland war er bereits in der Winterpause verliehen worden.
Die Hoffenheimer hatten den ungarischen Nationalspieler im Sommer 2023 von Fenerbahce Istanbul geholt. Bei dem Bundesligisten kam er aber nie wirklich an. Hoffenheim hatte Szalai in den vergangenen Jahren an Standard Lüttich, Kasimpasa SK, den SC Freiburg und zuletzt Pogon Stettin verliehen. Für die TSG absolvierte er nur fünf Spiele.
«Attila hat sich als außergewöhnlich guter Charakter bewiesen. Nach seinen Leihstationen haben wir nun eine für beide Seiten gute Lösung gefunden», sagte Hoffenheims Sportdirektor Paul Pajduch laut Mitteilung.