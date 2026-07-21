Hoffenheim verleiht Sturmtalent in die Niederlande
Die TSG Hoffenheim braucht einen breiten Kader für drei Wettbewerbe. Ein im Februar verpflichtetes Sturmtalent ist darin nicht vorgesehen.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat derzeit keine Verwendung für Yannick Eduardo und leiht das Sturmtalent in die Niederlande aus. Der 20-Jährige soll in der kommenden Spielzeit für Eredivisie-Aufsteiger ADO Den Haag auflaufen, wie die TSG mitteilte. «Um sich nun bestmöglich auf dem Weg in die Bundesliga weiterentwickeln zu können, benötigt Yannick regelmäßige Einsätze auf hohem Niveau», sagte Frank Kramer als TSG-Sportdirektor Akademie.
Eduardo war im Februar 2026 von RB Leipzig zum Bundesliga-Rivalen gewechselt. Der 1,93 Meter große Tscheche gilt als kopfballstark und athletisch, brachte es in der Rückrunde bei Hoffenheim aber nur auf einen Kurzeinsatz als Joker. Die TSG ist in der Offensive mit Routinier Andrej Kramaric, Fisnik Asllani sowie Tim Lemperle erstklassig aufgestellt.