Europa League

Hoffenheims Coach: Spielplan der UEFA ist «ein Wahnsinn»

Den Begriff Kadermanagement nimmt Hoffenheims Trainer Christian Ilzer immer wieder in den Mund. Was dahintersteckt und warum der Österreicher herbe Kritik äußert.

Durfte sich über das 3:0 der TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon freuen. Foto: Uwe Anspach/dpa
Durfte sich über das 3:0 der TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon freuen.

Sinsheim (dpa) - Hoffenheims Trainer Christian Ilzer hat sich bitterlich über die Vielfachbelastung der Fußballprofis beklagt. «Der Spielplan der UEFA ist ein Wahnsinn», sagte der Österreicher nach dem 3:0-Sieg der TSG gegen Olympique Lyon in der Europa League. Mit Blick auf verletzte Spieler von Paris Saint-Germain und des FC Bayern in der Champions League sagte er in Richtung der Europäischen Fußball-Union: «Vielleicht machen sie über das auch mal eine Statistik.». 

Die Clubtrainer würden versuchen, im Alltag nachzusteuern, aber das sei nahezu unmöglich. Gleichzeitig würden sie sofort infrage gestellt, «wenn du irgendwo einen Spitzenspieler raus rotierst», sagte Ilzer. 

Ilzer: «Man braucht keine künstliche Nations League»

«Der Schwerpunkt der Nationalmannschaften soll die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft sein. Das sind die großen Highlights der Spieler, das sind die großen Highlights aller Nationalverbände. Auf das soll man hinarbeiten, dafür muss man sich qualifizieren. Man braucht keine künstliche Nations League», sagte der 49-Jährige. «Meiner Meinung nach ist eine Nations League einfach zu viel für das, was der Spielplan verträgt.» Der Terminkalender der UEFA müsse noch einmal wirklich sehr ernsthaft hinterfragt werden, forderte Ilzer. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Hoffenheimer feierten gegen den Spitzenreiter von Frankreichs Ligue 1 ihren ersten Saisonsieg in der Europa League. Dabei ragte Andrej Kramaric heraus: Der 35 Jahre alte Kroate erzielte mit seinem ersten Saisontor die Führung (45.+4 Minute) und bereitete die Treffer durch Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) vor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Europa League: Bayer gegen Marseille, Ilzer gegen Ex-Club
Auslosung der Ligaphase

Europa League: Bayer gegen Marseille, Ilzer gegen Ex-Club

Leverkusen spielt in der Europa League gegen zwei Clubs aus Frankreich. Hoffenheims Trainer Christian Illzer trifft mit Hoffenheim auf seinen alten Arbeitgeber.

28.08.2026

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Trainer Ilzer
Beim Bundesliga-Fünften

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Trainer Ilzer

Der Österreicher Christian Ilzer hat mit Hoffenheim eine unerwartet starke Saison gespielt. Wie der Europa-League-Teilnehmer darauf reagiert.

29.05.2026

Trotz Grusel-Saison: Ilzer bleibt Hoffenheim-Trainer
Fußball-Bundesliga

Trotz Grusel-Saison: Ilzer bleibt Hoffenheim-Trainer

Die TSG Hoffenheim muss bis zum letzten Spieltag um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga bangen. Für den Trainer geht es trotz der schwachen Ergebnisse weiter.

18.05.2025

Ilzer: Mit Hoffenheim um den Meistertitel spielen
Fußball-Bundesliga

Ilzer: Mit Hoffenheim um den Meistertitel spielen

Sturm Graz war für Christian Ilzer ein langer Zug - die TSG Hoffenheim nennt der Trainer «einen Ozeandampfer». Zeitnah will er mit den Kraichgauern die Bundesliga-Spitze attackieren.

31.03.2025

Trainer Ilzer sieht Hoffenheim als «Topchance»
Fußball-Bundesliga

Trainer Ilzer sieht Hoffenheim als «Topchance»

Der Österreicher Christian Ilzer beginnt voller Begeisterung seinen Trainerjob bei der kriselnden TSG Hoffenheim. Zu seinem Debüt geht es gleich gegen den Bundesliga-Zweiten.

18.11.2024