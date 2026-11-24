Wiesbaden/Kassel/Hanau (dpa/lhe) - Hohe Lizenzgebühren schränken das Musikprogramm auf hessischen Weihnachtsmärkten ein. So treten in Wiesbaden auf dem Sternschnuppenmarkt wegen der gestiegenen Kosten für die öffentliche Musikwiedergabe nur noch am Wochenende Musiker auf. Von Montag bis Donnerstag bleibt die Bühne ohne reguläres Musikprogramm. Trotz eines Rabatts von 35 Prozent falle noch ein fünfstelliger Betrag für die Gema, die deutsche Verwertungsgesellschaft für Musik, an, teilte die Stadt mit.

Auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt wird wegen der Gebührenbelastung bereits seit Jahren fast ausschließlich Gema-freie Musik gespielt, wie die Stadt mitteilt. Auftritte von Chören, Musikgruppen und anderen Künstlern mit Gema-pflichtigem Repertoire sind dadurch praktisch ausgeschlossen.

Drastischer Gebührenanstieg

In Hanau haben sich die Gebühren binnen weniger Jahre mehr als verzehnfacht: Aus den 1.200 bis 1.800 Euro, die bis 2021 galten, wurden im Jahr 2024 knapp 22.000 Euro. Im vergangenen Jahr sank der Betrag durch Rabatte und ein verkürztes Programm auf knapp 12.000 Euro. In diesem Jahr soll es aber dank der finanziellen Unterstützung eines Unternehmens wieder an allen Tagen ein Unterhaltungsprogramm geben.

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