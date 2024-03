Weihnachtsmärkte: Städtetag fordert niedrigere Gema-Gebühren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Städtetag kritisiert schon mit Blick auf das Jahresende die Gebühren der Musik-Verwertungsgesellschaft Gema bei Weihnachtsmärkten als zu hoch und dringt auf ein Entgegenkommen. «Die Städte in Hessen fordern die Gema auf, angemessene Tarife anzubieten, welche die Fortführung von Vereinsveranstaltungen wie zum Beispiel der Weihnachtsmärkte in ihrer bisherigen Form erlauben», teilte Verbandspräsident und Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) am Dienstag mit.