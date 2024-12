«Gema-Pakt» stößt teils auf Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der «Gema-Pakt» der hessischen Landesregierung zur Entlastung ehrenamtlicher Vereine von Musiklizenz-Kosten stößt teils auf Kritik. Die Idee sei zwar richtig, sagte der Grünen-Abgeordnete Jürgen Frömmrich im Landtag in Wiesbaden. Was das Land nun vorgelegt habe, sei jedoch eine Mogelpackung, kritisierte er. Die angekündigten 400.000 Euro seien keine Befreiung, sondern ein kleiner Beitrag von rechnerisch ungefähr 11 Euro jährlich für jeden der 38.000 gemeinnützigen Vereine in Hessen.