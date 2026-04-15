Hohe Nachfrage bei hessischen Tafeln - Problem Benzinpreise

Wetzlar (dpa/lhe) - Bei den hessischen Tafeln ist die Nachfrage weiter groß. Es gebe viele Tafeln, die einen Aufnahmestopp hätten, sagte Katja Bernhard, Vorstandsmitglied des Landesverbandes der Tafeln. Zwar habe sich die Situation etwas entschärft, da weniger Geflüchtete ins Land gekommen seien. Der Bedarf sei aber nach vor hoch - und könnte wegen der aktuellen Situation steigen: Angesichts der hohen Energiepreise erwartet der Landesverband mehr Zulauf.

Die hohen Spritpreise treffen den Angaben zufolge aber auch die Tafeln selbst, da die Ehrenamtlichen viele Kilometer beim Abholen von Lebensmitteln aus dem Handel zurücklegen. Die Tafeln des Landesverbandes erreichen rund 110.000 Menschen, an die sie gerettete Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs weitergeben. «Die Tafeln tun alles, um der Nachfrage gerecht zu werden», sagte Bernard.

Umfrage zeigte Aufnahmestopp bei fast jeder dritten Tafel

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Ende vergangenen Jahres nahmen laut einer Umfrage des Landesverbandes unter seinen 57 Mitgliedstafeln rund 30 Prozent keine neuen Menschen mehr auf.

Die Menge der Spenden aus dem Handel sinke weiter, sagte Bernhard. Dies liege unter anderem an genauerer Planung und Optimierungsprozessen. An sich sei dies zu begrüßen: «Das entspricht ja auch dem Gedanken von Klimaschutz, von Nachhaltigkeit.» Die Tafeln ließen auch nicht nach, Lebensmittel aus dem Handel einzusammeln und zu verteilen.

Allianz zur bundesweiten Verteilung gegründet

Gleichzeitig werden Großspenden von Produzenten wegen Fehldrucken auf Packungen oder Überkapazitäten wichtiger. Um sie bundesweit besser verteilen zu können, haben mehrere Tafelverbände die «Allianz für Lebensmittelrettung» gegründet. Mehr und mehr Landesverbände schließen sich an, wie Bernhard sagte.