Aufnahmestopp und Wartelisten

Hohe Nachfrage bei hessischen Tafeln - Problem Benzinpreise

Warteliste und Aufnahmestopp: Viele Tafeln in Hessen arbeiten am Limit. Die gestiegenen Energiepreise könnten die Situation weiter verschärfen.

Unter anderem zum Sortieren von Lebensmitteln werden Ehrenamtliche gesucht (Archivbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Unter anderem zum Sortieren von Lebensmitteln werden Ehrenamtliche gesucht (Archivbild).

Wetzlar (dpa/lhe) - Bei den hessischen Tafeln ist die Nachfrage weiter groß. Es gebe viele Tafeln, die einen Aufnahmestopp hätten, sagte Katja Bernhard, Vorstandsmitglied des Landesverbandes der Tafeln. Zwar habe sich die Situation etwas entschärft, da weniger Geflüchtete ins Land gekommen seien. Der Bedarf sei aber nach vor hoch - und könnte wegen der aktuellen Situation steigen: Angesichts der hohen Energiepreise erwartet der Landesverband mehr Zulauf. 

Die hohen Spritpreise treffen den Angaben zufolge aber auch die Tafeln selbst, da die Ehrenamtlichen viele Kilometer beim Abholen von Lebensmitteln aus dem Handel zurücklegen. Die Tafeln des Landesverbandes erreichen rund 110.000 Menschen, an die sie gerettete Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs weitergeben. «Die Tafeln tun alles, um der Nachfrage gerecht zu werden», sagte Bernard. 

Umfrage zeigte Aufnahmestopp bei fast jeder dritten Tafel

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ende vergangenen Jahres nahmen laut einer Umfrage des Landesverbandes unter seinen 57 Mitgliedstafeln rund 30 Prozent keine neuen Menschen mehr auf. 

Die Menge der Spenden aus dem Handel sinke weiter, sagte Bernhard. Dies liege unter anderem an genauerer Planung und Optimierungsprozessen. An sich sei dies zu begrüßen: «Das entspricht ja auch dem Gedanken von Klimaschutz, von Nachhaltigkeit.» Die Tafeln ließen auch nicht nach, Lebensmittel aus dem Handel einzusammeln und zu verteilen.

Allianz zur bundesweiten Verteilung gegründet

Gleichzeitig werden Großspenden von Produzenten wegen Fehldrucken auf Packungen oder Überkapazitäten wichtiger. Um sie bundesweit besser verteilen zu können, haben mehrere Tafelverbände die «Allianz für Lebensmittelrettung» gegründet. Mehr und mehr Landesverbände schließen sich an, wie Bernhard sagte.

Rund 7.000 Menschen arbeiten überwiegend ehrenamtlich für die Mitgliedstafeln in Hessen. Weitere würden gesucht, auch junge Leute seien willkommen. An diesem Donnerstag feiert der Landesverband Tafel Hessen in Wetzlar sein zehnjähriges Bestehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Situation in den hessischen Tafeln bleibt angespannt
Armut

Situation in den hessischen Tafeln bleibt angespannt

Viele hessische Tafeln nehmen keine neuen Kunden mehr auf. Was hinter den Engpässen steckt und wie sich die Zahl der ehrenamtlichen Helfer entwickelt hat.

16.12.2025

Jede vierte Tafel in Hessen mit Aufnahmestopp
Hilfe für Menschen in Not

Jede vierte Tafel in Hessen mit Aufnahmestopp

Tafeln verteilen gespendete Lebensmittel. Die Nachfrage ist gestiegen, stellenweise gibt es Aufnahmestopps - auch, weil die Spenden rückläufig sind. Daher wird nach neuen Kooperationspartnern gesucht.

08.08.2025

Tafel in Rimbach sorgt für Unmut bei „Armutsrentnern“
Wegen wichtiger Änderung

Tafel in Rimbach sorgt für Unmut bei „Armutsrentnern“

Im Februar hat die Tafel in Rimbach eine Änderung vorgenommen, die für die Nutzer mehr Ausgaben bedeuten. Eine Kundin spricht von beispielloser Ungerechtigkeit.

22.02.2025

Regionale Partner unterstützen die Tafel
Rimbach

Regionale Partner unterstützen die Tafel

Für die Ausgabestelle in Rimbach steigen die Fixkosten. Inzwischen gibt es einen Aufnahmestopp.

10.01.2024

Soziales

Tafel-Chef: Wegen Andrangs gibt es Wartelisten

Verkürzte Öffnungszeiten, Wartelisten und Aufnahmestopps: Die Tafeln in Deutschland sind laut dem Vorsitzenden der Organisation «im Dauerkrisenmodus».

23.12.2023