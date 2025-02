Tafel in Rimbach sorgt für Unmut bei „Armutsrentnern“

Rimbach. Überschüssige Lebensmittel werden seit dem 15. Mai 2009 von der Tafel in Rimbach bei den regionalen Geschäften eingesammelt und an Bedürftige weitergegeben. Vor drei Wochen gab es eine Änderung in Sachen Ausgabeintervalle. Eine Tafelnutzerin äußert ihre Gedanken zur neuen Regelung, möchte aber anonym bleiben.