Regionale Partner unterstützen die Tafel

Die Tafelarbeit startet in ein neues Jahr mit sehr großen Herausforderungen. Die Anzahl der Menschen, die Unterstützung bei der Tafel suchen, steigt und steigt und somit steigen auch die Fixkosten für den Tafelbetrieb. Das berichtet das Team der Rimbacher Ausgabestelle unter dem Dach der Regionalen Diakonie Bergstraße.

„Wir müssen gucken, dass wir dies über Spenden abdecken können“, erklärt Manfred Wöhlert, ehrenamtlicher Fahrer bei der Tafel in Rimbach. „Deshalb freuen wir uns als Tafelteam sehr über jede Spende und danken dem Autohof Mörlenbach, dass er uns gleich zu Jahresbeginn Mut macht, an unserer Arbeit dranzubleiben.“

Zusammenarbeit bei Autos

Als ehrenamtlicher „Autokümmerer“ weiß Manfred Wöhlert den Autohof Mörlenbach auch als zuverlässigen Partner rund um die Tafelautos zu schätzen. „Trotz der schwierigen allgemeinen Lage haben wir es geschafft, für die drei Tafelausgabestellen in unserer Trägerschaft insgesamt vier neue Fahrzeuge anzuschaffen“, hebt Ute Weber-Schäfer, die Tafelkoordinatorin der Regionalen Diakonie Bergstraße, hervor. „Dies verdanken wir der großartigen Unterstützung von vielen Menschen in unserem Kreis“, betont sie in diesem Zusammenhang.