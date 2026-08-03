Hohe Waldbrandgefahr in großen Teilen Hessens

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Forstministerium hat die erste von zwei Alarmstufen (Alarmstufe A) für die Forstverwaltung in Hessen ausgerufen. «Die Aussicht auf ein Anhalten der aktuellen Wetterlage macht diesen vorsorgenden Schritt erforderlich», teilte das Ministerium am Montagabend mit.