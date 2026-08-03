Hohe Waldbrandgefahr in großen Teilen Hessens
Das Forstministerium ruft die zweithöchste Alarmstufe aus - und bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Was bedeutet das konkret?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Forstministerium hat die erste von zwei Alarmstufen (Alarmstufe A) für die Forstverwaltung in Hessen ausgerufen. «Die Aussicht auf ein Anhalten der aktuellen Wetterlage macht diesen vorsorgenden Schritt erforderlich», teilte das Ministerium am Montagabend mit.
Das Ausrufen der zweithöchsten Alarmstufe hat diese Folgen:
- Besonders gefährdete Waldbereiche werden verstärkt überwacht.
- Die Forstverwaltung stellt die technische Einsatzbereitschaft sicher.
- In besonders gefährdeten Gebieten können Grillplätze geschlossen werden.
- Im Einzelfall können Waldwege und Waldflächen gesperrt werden.
Das Forstministerium bittet Waldbesucher um erhöhte Vorsicht. Generell gilt:
- Nicht im Wald rauchen.
- Zigarettenkippen nicht aus dem Fahrzeugfenster werfen.
- Zufahrtswege in die Wälder nicht zuparken.
- Autos nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen.
- Feuer nur auf ausgewiesenen Grillstellen entfachen.
- Grillplätze beim Verlassen richtig löschen.