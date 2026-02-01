2. Bundesliga

Hornbys Aufholjagd: Darmstadt spielt 2:2 bei Hertha

Die Lilien sehen eine Halbzeit lang im Berliner Olympiastadion nicht gut aus. Dann aber reißt sich der Aufstiegskandidat zusammen und feiert am Ende seinen schottischen Stürmer.

Elfmeterschütze Fraser Hornby hat's eilig. Foto: Andreas Gora/dpa
Elfmeterschütze Fraser Hornby hat's eilig.

Berlin (dpa) - Der SV Darmstadt 98 bleibt auch im zehnten Spiel in Serie ungeschlagen und mischt weiter eifrig im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt machte bei Hertha BSC einen 0:2-Rückstand zur Pause wett, am Ende hieß es vor 2:2 vor 35.756 Zuschauern im eisigen Olympiastadion.  

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kapitän Fabian Reese (2. Minute) brachte die Berliner früh in Führung, Julian Eitschberger erhöhte (15.) auf 2:0. Per Foulelfmeter (39.) sorgte Fraser Hornby für den Anschlusstreffer, ehe der Schotte auch für das 2:2 (62.) sorgte. Für Hertha war es bereits das sechste Spiel hintereinander ohne Punkte-Dreier.   

Beim Einlass der Hertha-Fans blieb es ruhig. Foto: Fabian Sommer/dpa
Beim Einlass der Hertha-Fans blieb es ruhig.

Hertha beginnt stark

Vor allem wegen mangelnder Chancenverwertung hatte es für die Berliner gegen Schalke und den KSC nur Unentschieden gegeben. Gegen die Hessen nutzten die Gastgeber dann schon die erste Gelegenheit. Marten Winkler setzte sich auf dem linken Flügel schön durch und flankte punktgenau auf den völlig frei stehenden Reese, der den Ball per Volley ins Tor wuchtete.

Hellwach blieben die Hausherren und kamen gegen harmlose Südhessen schnell noch zu weiteren Chancen. Eitschberger gewann erst einen Ball mit hohem Pressing, ließ seinen Gegenspieler mit einer Finte vorbeirutschen und verwandelte zu seinem ersten Profi-Tor für Hertha. In der 29. Minute verpasste Michaël Cuisance nach einem Abpraller nur knapp das 3:0. Doch ein Foul von Pascal Klemens brachte die Gäste zurück ins Spiel. Hornby verwandelte den fälligen Elfmeter ohne Probleme.

Hornby verkürzte auf 1:2. Foto: Andreas Gora/dpa
Hornby verkürzte auf 1:2.

Nach der Pause waren die Lilien wesentlich besser im Spiel. Isac Lidberg verpasste seinen 13. Saisontreffer, dann aber war der Schotte Hornby nach einem flotten Spielzug zur Stelle und glich mit seinem siebten Tor in dieser Runde aus. Hertha dezimierte sich durch eine Rote Karte für Dawid Kownacki, der bei einem Konter Luca Marseiler ins Bein trat (70.). Lidberg traf dann noch per Kopfball das Lattenkreuz - zum Sieg reichte es für Darmstadt aber nicht. 

Beim Einlass der Berliner Anhänger gab es dieses Mal keine Zwischenfälle. Vor zwei Wochen war es beim Spiel gegen Schalke im Olympiastadion zu Zusammenstößen von Hertha-Fans und der Polizei gekommen. Dieses Mal blieb es vor den Augen von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ruhig. «Wir sind absolut defensiv im Bereich der Ostkurve», sagte Polizeisprecher Florian Nath über die Taktik der Kräfte im Bereich der Hertha-Fans. Die protestierten mit Bannern und kurz auch beleidigenden Gesängen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hertha-Fanhilfe: «Mulmiges Gefühl» vor Darmstadt-Spiel
Fußball und Polizei

Hertha-Fanhilfe: «Mulmiges Gefühl» vor Darmstadt-Spiel

Mehr als 50 Verletzte, leere Sitze und viel Ärger zwischen Fans und Polizei gab es beim letzten Hertha-Heimspiel. Am Sonntag steht die erste Partie danach an. Die Fanhilfe ist besorgt.

29.01.2026

«Punkte liegen lassen»: KSC mit Teilerfolg bei Hertha BSC
2. Fußball-Bundesliga

«Punkte liegen lassen»: KSC mit Teilerfolg bei Hertha BSC

Der Karlsruher SC kann sich beim 0:0 in Berlin über einen Auswärtspunkt freuen - und ist zugleich Zeuge eines historischen Zweitliga-Debüts.

10.08.2025

Hertha-Remis nach Rückstand gegen Darmstadt
2. Fußball-Bundesliga

Hertha-Remis nach Rückstand gegen Darmstadt

Die Siegesserie ist zwar gerissen. Hertha BSC bleibt aber im vierten Spiel nacheinander ungeschlagen. Gegner Darmstadt macht es den Berlinern nicht leicht.

12.04.2025

Darmstadt 98 besiegt auch Hertha BSC
2. Fußball-Bundesliga

Darmstadt 98 besiegt auch Hertha BSC

Unter Trainer Florian Kohfeldt geht es für Darmstadt weiter aufwärts. Das 3:1 gegen Berlin war für die Hessen das fünfte ungeschlagene Spiel hintereinander. Zweimal greift der VAR ein

09.11.2024

Darmstadt will Siegesserie gegen Hertha ausbauen
2. Fußball-Bundesliga

Darmstadt will Siegesserie gegen Hertha ausbauen

Aus fünf Pflichtspielen ohne Niederlage sollen möglichst sechs werden. Dafür muss Darmstadt 98 gegen Hertha BSC punkten. Gjasula ist wieder fit.

07.11.2024