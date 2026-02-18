Unfälle

Hühner entkommen nach Unfall auf Autobahn

Nach einem Unfall auf der A480 laufen zahlreiche Hühner frei auf der Fahrbahn. Das wirkt sich auch stark auf den Verkehr aus.

Die Polizei sperrte Teile der Fahrbahn. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Gießen (dpa/lhe) - Ein Tiertransporter ist am Morgen auf der Autobahn 480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und Reiskirchen verunglückt. Dieser hatte etwa 3000 Hühner geladen, von denen einige nun auf der Fahrbahn herumlaufen, wie die Polizei mitteilte. Es seien um die 200 Kisten heruntergefallen. Die Autobahn ist in Richtung Reiskirchen komplett gesperrt. 

Ein weiterer Lkw war nach ersten Angaben auf den Tiertransporter aufgefahren. Ein Fahrer wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Unfalls und der genaue Hergang sind noch unklar.

