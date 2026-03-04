Tierrettung

Hündin April im Moor in Not - Feuerwehr rettet sie

Die Retter sprechen von einer lebensbedrohlichen Lage. Mit Spezialausrüstung rücken sie dem vermissten Tier zur Hilfe.

Die Feuerwehr war im Moor im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war im Moor im Einsatz. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine völlig entkräftete Labrador-Hündin ist von der Feuerwehr in Stuttgart aus einem Moor befreit worden. «Das Tier wurde seit dem Mittag vermisst und befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage», heißt es in einer Mitteilung. Die elf Jahre alte Hündin April (englisch) war demzufolge im matschigen Uferbereich eingesunken und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Durch Bellen aufmerksam geworden 

Spaziergänger hatten am Dienstag gegen 15.00 Uhr Hundebellen gehört, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Eine Frau entdeckte schließlich das Tier und alarmierte die Feuerwehr. Diese habe die Lage im Moorbereich erkundet und dann unter anderem die Wasserrettungseinheit angefordert. «Ohne geeignete Hilfsmittel war eine Rettung nicht möglich», hieß es.

Zwei Einsatzkräfte mit speziellen Neoprenanzügen seien mit Leinen gesichert zu dem Tier gegangen. «Sie befreiten die entkräftete Hündin behutsam aus dem Morast und brachten sie über die Böschung auf festen Boden.» Dort sei April mit Wasser versorgt und grob gereinigt worden. Decken sollten außerdem helfen, dass die Hündin nicht weiter auskühle. 

Auch Polizei im Einsatz

Derweil ermittelte die Polizei den Angaben zufolge die Eigentümerin. Nachdem diese und ihre Hündin wieder zusammen waren, brachten die Beamten die beiden aus dem Wald. Dann ging es in eine Tierarztpraxis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hündin in Not: Mann rettet frierenden Vierbeiner
Tierschutz

Hündin in Not: Mann rettet frierenden Vierbeiner

Eine zitternde Hündin irrt allein durch die Gegend. Ein junger Mann greift ein, kauft ihr einen kleinen Mantel und Futter. Wie es für den Vierbeiner nun weitergeht.

13.12.2025

Viernheim: Feuerwehr rettet Katze aus misslicher Lage
Tierischer Rettungseinsatz

Viernheim: Feuerwehr rettet Katze aus misslicher Lage

Eine Katze saß über eine Stunde in der Sonne auf einem Vordach in Viernheim fest. Die Feuerwehr eilte schließlich zu Rettung.

21.05.2025

Feuerwehr rettet Katze aus gekipptem Fenster
Notfälle

Feuerwehr rettet Katze aus gekipptem Fenster

Eine Katze steckt im Fenster einer Dachgeschosswohnung fest. Weil die Bewohner nicht zu Hause sind, rufen Nachbarn die Feuerwehr.

10.05.2025

Gorxheimertal: Feuerwehr rettet Ente aus Schlamm
Tierrettung

Gorxheimertal: Feuerwehr rettet Ente aus Schlamm

Die Weinheimer Feuerwehr ist am Wochenende zu einem tierischen Einsatz nach Gorxheimertal gerufen worden. Bei der Tierrettung kam spezielle Ausrüstung zum Einsatz.

24.03.2025

Schwäbisch Hall

Polizei rettet Hundewelpen aus überhitztem Auto

10.07.2023