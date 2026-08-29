Fußball

Hütters Bundesliga-Comeback für Frankfurt steigt bei Union

Adi Hütter kehrt als Trainer von Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zurück. Wer steht beim Auftakt gegen Union Berlin im Tor?

Steht vor seinem Bundesliga-Comeback als Trainer: Adi Hütter. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Steht vor seinem Bundesliga-Comeback als Trainer: Adi Hütter. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Adi Hütters Bundesliga-Comeback als Trainer von Eintracht Frankfurt steigt im stimmungsvollen Stadion «An der Alten Försterei» beim 1. FC Union Berlin. Kurz vor dem heutigen Auftakt (15.30 Uhr) verkündeten die Hessen noch die Verpflichtung von Torhüter Noah Atubolu. 

Unklar ist jedoch, ob der zunächst vom SC Freiburg ausgeliehene 24-Jährige auch direkt zwischen den Pfosten stehen wird. Als Alternative steht Kaua Santos bereit, der beim 11:0 im DFB-Pokal gegen den Fußball-Oberligisten SC St. Tönis zum Einsatz gekommen war.

Der 56 Jahre alte Hütter arbeitete bereits zwischen 2018 und 2021 für die Eintracht. Er trat nach seinen Stationen bei Borussia Mönchengladbach und der AS Monaco nun die Nachfolge von Albert Riera an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hütter zwischen Eintracht-Euphorie und Realität
DFB-Pokal

Hütter zwischen Eintracht-Euphorie und Realität

Adi Hütter gelingt der Pflichtspielauftakt mit einem historischen Ergebnis. Doch der Trainer-Rückkehrer weiß, dass auf seine Eintracht in der Bundesliga eine deutlich größere Herausforderung wartet.

23.08.2026

Alex Meier wird Assistent von Hütter bei Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Alex Meier wird Assistent von Hütter bei Eintracht Frankfurt

Seine gute Arbeit im Nachwuchs der Eintracht wird belohnt. Die Vereins-Legende wird nun Co-Trainer in der Bundesliga.

04.06.2026

Hütter-Comeback als Eintracht-Trainer perfekt
Bundesliga

Hütter-Comeback als Eintracht-Trainer perfekt

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Coach fündig geworden. Ein alter Bekannter tritt die Nachfolge des Spaniers Albert Riera an.

31.05.2026

Bundesliga

Adi Hütter wieder Trainer bei Eintracht Frankfurt

31.05.2026

Bericht: Hütter Top-Kandidat als neuer Eintracht-Trainer
Bundesliga

Bericht: Hütter Top-Kandidat als neuer Eintracht-Trainer

Eintracht Frankfurt sucht nach der Trennung von Albert Riera einen neuen Coach. Heißester Anwärter auf den Job ist ein alter Bekannter.

25.05.2026