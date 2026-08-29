Hütters Bundesliga-Comeback für Frankfurt steigt bei Union
Adi Hütter kehrt als Trainer von Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zurück. Wer steht beim Auftakt gegen Union Berlin im Tor?
Frankfurt (dpa/lhe) - Adi Hütters Bundesliga-Comeback als Trainer von Eintracht Frankfurt steigt im stimmungsvollen Stadion «An der Alten Försterei» beim 1. FC Union Berlin. Kurz vor dem heutigen Auftakt (15.30 Uhr) verkündeten die Hessen noch die Verpflichtung von Torhüter Noah Atubolu.
Unklar ist jedoch, ob der zunächst vom SC Freiburg ausgeliehene 24-Jährige auch direkt zwischen den Pfosten stehen wird. Als Alternative steht Kaua Santos bereit, der beim 11:0 im DFB-Pokal gegen den Fußball-Oberligisten SC St. Tönis zum Einsatz gekommen war.
Der 56 Jahre alte Hütter arbeitete bereits zwischen 2018 und 2021 für die Eintracht. Er trat nach seinen Stationen bei Borussia Mönchengladbach und der AS Monaco nun die Nachfolge von Albert Riera an.