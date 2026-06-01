Bundesliga

Hütters Vorfreude auf Handkäs und Eintracht-Familie

Nach fünf Jahren ist Adi Hütter als Coach zurück in Frankfurt. Er freut sich auf den Verein, die Stadt und die Menschen.

Adi Hütter freut sich auf die Eintracht und die Fans. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Adi Hütter freut sich auf die Eintracht und die Fans. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Adi Hütter sieht seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt, den Anhängern und der Stadt mit Vorfreude entgegen. «Ich freue mich auf die Mitarbeiter im Verein, die neue Aufgabe, aber auch auf die Menschen in der Stadt und Umgebung - eigentlich auf die ganze Eintracht-Familie», sagte der 56-jährige Österreicher in einem Eintracht-Interview kurz nach seiner Verpflichtung als alter neuer Coach des Fußball-Bundesligisten.

Schon während seiner ersten Amtszeit von 2018 bis 2021 sei er immer wieder mal gern durch die Stadt gegangen, habe die «tollen Restaurants» genossen. Den traditionellen Handkäs möge er lieber ohne Musik. Einen Äppelwoi habe er allerdings nur selten getrunken. 

Hütter: «Zuhause wird Stadtwald werden»

Zugleich bekräftigte er, dass sein Zuhause der Stadtwald sein werde und der neue Campus, den er noch nicht kenne. Sein Ziel sei es, mit der Eintracht wieder gemeinsam einen erfolgreichen Weg zu gehen. «Darauf freue ich mich eigentlich am allermeisten», sagte Hütter. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Nachfolger des Spaniers Albert Riera unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Nach seinem Weggang von der Eintracht war Hütter zunächst zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, wo es nach nur einem Jahr zur Trennung kam. Später arbeitete der Fußballlehrer in Frankreich bei der AS Monaco. Dort wurde er im vorigen Oktober entlassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hütter-Comeback als Eintracht-Trainer perfekt
Bundesliga

Hütter-Comeback als Eintracht-Trainer perfekt

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Coach fündig geworden. Ein alter Bekannter tritt die Nachfolge des Spaniers Albert Riera an.

31.05.2026

Bundesliga

Adi Hütter wieder Trainer bei Eintracht Frankfurt

31.05.2026

Bericht: Hütter Top-Kandidat als neuer Eintracht-Trainer
Bundesliga

Bericht: Hütter Top-Kandidat als neuer Eintracht-Trainer

Eintracht Frankfurt sucht nach der Trennung von Albert Riera einen neuen Coach. Heißester Anwärter auf den Job ist ein alter Bekannter.

25.05.2026

Fußball

«Keine Angst»: Premiere für neuen Eintracht-Coach Toppmöller

Für den neuen Cheftrainer Dino Toppmöller wird es ernst. Im Pokalspiel bei Lokomotive Leipzig feiert er seinen Pflichtspiel-Einstand bei den Frankfurtern. Kapitän Sebastian Rode ist wieder an Bord.

11.08.2023

Ligue 1

Ex-Gladbach-Coach Hütter wird Trainer bei AS Monaco

Gut ein Jahr nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach hat Adi Hütter einen neuen Club gefunden: Er coacht in Zukunft die AS Monaco. Dort trifft er auf bekannte Gesichter aus der Bundesliga.

04.07.2023