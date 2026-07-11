Hund löst handgreiflichen Streit zwischen zwei Frauen aus

Wiesloch (dpa/lsw) - Eine Hundebesitzerin ist in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) von einer Frau ins Gesicht geschlagen und zu Boden geschubst worden. Die Frau gab an, sich zuvor von dem Hund «provoziert» gefühlt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Frauen sollen sich zunächst gestritten haben. Dann soll die 28-Jährige handgreiflich geworden sein.