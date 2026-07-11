Hund löst handgreiflichen Streit zwischen zwei Frauen aus
Eine Gassi-Runde im Rhein-Neckar-Kreis endet für die Hundebesitzerin im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.
Wiesloch (dpa/lsw) - Eine Hundebesitzerin ist in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) von einer Frau ins Gesicht geschlagen und zu Boden geschubst worden. Die Frau gab an, sich zuvor von dem Hund «provoziert» gefühlt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Frauen sollen sich zunächst gestritten haben. Dann soll die 28-Jährige handgreiflich geworden sein.
Die Hundebesitzerin kam mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei ist die Hunderasse derzeit nicht bekannt.