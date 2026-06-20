Herde attackiert

Hund reißt sich los und greift Schafe an

Ein Dobermann reißt sich von der Leine los, überwindet einen Elektrozaun und greift eine Schafherde an. Zwei Tiere werden verletzt.

Durch einen Elektrozaun gelangter der Hund ins Gehege der Schafe. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Durch einen Elektrozaun gelangter der Hund ins Gehege der Schafe. (Symbolbild)

Bammental (dpa/lsw) - Ein Hund hat im Rhein-Neckar-Kreis zwei Schafe verletzt. Der Dobermann riss sich am Freitagabend in Bammental aus bislang ungeklärter Ursache von der Leine seiner 22 Jahre alten Halterin los und gelangte in ein mit Elektrozaun gesichertes Gehege, wie die Polizei mitteilte.

Dort attackierte der Hund die Herde und biss nach bisherigen Erkenntnissen zwei Schafe. Der Besitzer wurde informiert und ließ die verletzten Tiere behandeln. Auf die Hundehalterin kommen nun die Tierarztkosten zu. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt zu den genauen Umständen des Vorfalls.

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