Hunde irren nach Unfall über Autobahn
Ein Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Bei dem Unfall gelingt es zwei Hunden aus dem Fahrzeug auszubüxen.
Neu-Ulm (dpa) - Zwei Hunde sind bei einem Unfall aus einem Auto ausgebüxt und über die Autobahn 7 bei Neu-Ulm geirrt. Der Fahrer war nahe der Anschlussstelle Nersingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt sollen fünf Tiere in dem Wagen gewesen sein. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.
Derzeit versuchen Polizisten die Tiere auf der Autobahn einzufangen. Auch ein Hundeführer und eine Drohne sei im Einsatz. Die Polizei sperrte wegen des Einsatzes die rechte Spur in Fahrtrichtung Füssen. Zu Staus komme es bislang nicht. Warum der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Andere Fahrzeuge sollen ersten Erkenntnissen nach nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein.