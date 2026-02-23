Verkehr

Hunde irren nach Unfall über Autobahn

Ein Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Bei dem Unfall gelingt es zwei Hunden aus dem Fahrzeug auszubüxen.

Mit Drohne und Hundeführer versuchen die Beamten die zwei Tiere einzufangen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Mit Drohne und Hundeführer versuchen die Beamten die zwei Tiere einzufangen. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Zwei Hunde sind bei einem Unfall aus einem Auto ausgebüxt und über die Autobahn 7 bei Neu-Ulm geirrt. Der Fahrer war nahe der Anschlussstelle Nersingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt sollen fünf Tiere in dem Wagen gewesen sein. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Derzeit versuchen Polizisten die Tiere auf der Autobahn einzufangen. Auch ein Hundeführer und eine Drohne sei im Einsatz. Die Polizei sperrte wegen des Einsatzes die rechte Spur in Fahrtrichtung Füssen. Zu Staus komme es bislang nicht. Warum der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Andere Fahrzeuge sollen ersten Erkenntnissen nach nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wagen überschlägt sich auf Autobahn 5
Unfall

Wagen überschlägt sich auf Autobahn 5

Am späten Donnerstagabend gibt es einen Unfall auf der A5. Die Polizei hat bereits eine Vermutung, wie es dazu gekommen ist.

05.09.2025

Frau rettet sich und Hunde aus brennendem Auto
Straße gesperrt

Frau rettet sich und Hunde aus brennendem Auto

Als eine Fahrerin von der Autobahn abfährt, schlagen plötzlich Flammen aus der Motorhaube. Die Frau reagiert geistesgegenwärtig.

03.08.2025

Mann lässt nach Unfall Sportwagen auf Autobahn stehen
Kreis Ludwigsburg

Mann lässt nach Unfall Sportwagen auf Autobahn stehen

Ein Mann verursacht mit einem teuren Auto einen Unfall. Dann lässt er den Luxuswagen stehen und flüchtet zu Fuß - mitten auf der Autobahn. Zur Fahndung wird auch ein Hubschrauber eingesetzt.

10.05.2025

Wagen stoßen auf Autobahn zusammen - drei Leichtverletzte
Unfälle

Wagen stoßen auf Autobahn zusammen - drei Leichtverletzte

Ein Autofahrer übersieht beim Spurwechsel einen Wagen, beide prallen zusammen. Dann wird noch ein dritter Wagen in den Unfall verwickelt.

07.02.2025

Hitzschlag: Hunde im Sommer nicht alleine im Auto lassen
Region

Hitzschlag: Hunde im Sommer nicht alleine im Auto lassen

Einen Hund bei Hitze im Auto zu lassen ist nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar: Es drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldbuße.

24.06.2024