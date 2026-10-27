Hunderte Gebeine ruhen in verborgener Klosterkammer

Eltville (dpa/lhe) - Der Trauermonat November rückt näher - und damit die Zeit des Gedenkens an Verstorbene. Zu den ungewöhnlicheren Orten in Hessen, die sich dem Thema Tod und Vergänglichkeit widmen, gehört das Kloster Eberbach in Eltville: Oben in der Basilika, verborgen hinter einer alten Tür, liegt die «Knochenkammer», eine Gebeinkammer mit Skelettteilen.

In Regalen geordnet und aufbewahrt sind Überreste von Toten, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Zur Zahl der Gebeine erklärt Sebastian Macho, Vorstandsmitglied der Stiftung Kloster Eberbach: «Wir reden wohl von mehreren Hundert.»

Foto: Boris Roessler/dpa Auch die Tür zur «Knochenkammer» ist sehr alt.

Letzte Ruhe für die Toten

Die Knochen sollen alle aus dem Kloster im Rheingau stammen, seien jedoch an unterschiedlichen Orten gefunden worden. Vor vielen Jahren habe das Kloster dann beschlossen, die archäologischen Funde zusammenzutragen und in der Kammer der Basilika unterzubringen. Der Stiftung sei es wichtig gewesen, «diesen Menschen dann auch eine letzte würdige Ruhestätte zu geben», so Macho.

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