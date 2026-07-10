Historischer Weinkeller

Kloster Eberbach öffnet kühlen Weinkeller für Besucher

Im Kloster in Eltville dürfen Besucher den historischen Weinkeller erkunden – und sich im vergleichsweise kühlen Gewölbe eine Auszeit von der Hitze gönnen.

Bei hochsommerlichen Außentemperaturen bietet das rußgeschwärzte Gewölbe Ruhe und Abkühlung. Foto: Boris Roessler/dpa
Bei hochsommerlichen Außentemperaturen bietet das rußgeschwärzte Gewölbe Ruhe und Abkühlung.

Eltville (dpa/lhe) - Wer der Sommerhitze entkommen will, kann in einem geschichtsträchtigen kühlen Keller durchatmen: Besucher des Klosters Eberbach können sich ab sofort im historischen Weinkeller abkühlen. Die Temperatur liege dort konstant um die 20 Grad, teilte das Kloster mit. Vom heutigen Freitag an darf der sogenannte Hospitalkeller während des regulären Klosterrundgangs besichtigt werden. 

Befüllt sind die riesigen Holzfässer in dem rußgeschwärzten Gewölbe allerdings nicht mehr. Die dreischiffige Halle wurde vor mehr als 800 Jahren zunächst als Kranken- und Sterbehaus der Mönche gebaut, bevor sie ab dem frühen 17. Jahrhundert zum Weinkeller wurde.

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