Hunderte Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt haben sich am Samstag hunderte Menschen zu einer propalästinensischen Demonstration versammelt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden am Nachmittag rund 560 Teilnehmer bei der Kundgebung «Stoppt den Genozid in Gaza! Schluss mit der Besatzung Palästinas!» in der Frankfurter Innenstadt gezählt. Die Veranstaltung verlief den Angaben zufolge friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. «Es verläuft bislang alles auflagenkonform», sagte ein Sprecher.