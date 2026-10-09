Analyse

Hundesteuer in Hessen: Große Unterschiede bei den Gebühren

Eine Auswertung des Bundes der Steuerzahler Hessen zeigt große Unterschiede bei der Hundesteuer. 44 Kommunen erhöhten 2026 ihre Sätze. Der Verband fordert, die Steuer abzuschaffen.

In Hessens Kommunen fällt die Hundesteuer 2026 unterschiedlich hoch aus. (Symbolbild) Foto: Focke Strangmann/dpa
In Hessens Kommunen fällt die Hundesteuer 2026 unterschiedlich hoch aus. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hundesteuer fällt in Hessen je nach Kommune unterschiedlich hoch aus. Das zeigt die jährliche Kommunalfinanzanalyse des Bundes der Steuerzahler (BdSt) Hessen für das laufende Jahr. Während Hundehalter in Wiesbaden und Bad Karlshafen (Landkreis Kassel) für ihren ersten Hund jeweils 180 Euro im Jahr zahlten, sei dieser in Eschborn steuerfrei.

Laut der Analyse liegt die jährliche Steuer für den ersten Hund im Durchschnitt bei 70 Euro und damit bei rund zwei Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt erhöhten 44 Städte und Gemeinden ihre Steuersätze. Am stärkten sei die Steuer in Rodgau (Landkreis Offenbach) gestiegen: Dort werden laut BdSt 60 Euro mehr fällig. In Kriftel (Main-Taunus-Kreis) und Gilserberg (Schwalm-Eder-Kreis) betrug die Erhöhung jeweils 40 Euro. Bad Zwesten senkte sie dagegen um zwölf Euro.

Hohe Steuern für «Kampfhunde»

Auch bei Hunden, die aufgrund ihrer Rasse oder ihres Verhaltens als gefährlich eingestuft werden, gibt es laut Analyse des BdSt große Unterschiede. Demnach stieg in Biebertal (Landkreis Gießen) die Steuer für «Kampfhunde» um 300 Euro auf 1.300 Euro im Jahr. Das sei der höchste Satz in Hessen, gefolgt von Nidderau mit 1.200 Euro. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Im Gegensatz hierzu hätten 29 Kommunen keinen gesonderten Steuersatz für diese Hunde erhoben. Der hessische Durchschnitt liege bei der Hundesteuer für «Kampfhunde» bei 560 Euro und damit rund 14,40 Euro über dem Vorjahreswert.

Ermäßigungen und Befreiungen möglich

Das BdSt Hessen weist darauf hin, dass Hundehalter ja nach Kommune von Ermäßigungen oder Befreiungen profitieren können: Sie sollten die örtliche Hundesteuersatzung prüfen. Vergünstigungen gebe es beispielsweise für Blinden- und Hilfshunde, Jagd- und Diensthunde sowie Hunde, die zu Zuchtzwecken gehalten werden.

Auch die Adoptionen eines Hundes aus dem Tierheim, bestandene Prüfungen wie ein Hundeführerschein oder der Bezug von Sozialleistungen könnten zu Vergünstigungen führen. 

Bund der Steuerzahler fordert Abschaffung der Hundesteuer

Der BdSt fordert erneut, die Hundesteuer abzuschaffen. Ihre Erhebung und Verwaltung stünden häufig in keinem angemessenen Verhältnis zu den Einnahmen. «Ursprünglich wurde die Hundesteuer mal als Luxussteuer eingeführt. Ein Hund ist aber längst kein Luxus mehr, sondern ein Familienmitglied und wichtiger sozialer Halt», sagte Jochen Kilp, Vorstand und Kommunalexperte des BdSt Hessen, laut Mitteilung.

Zudem sei die Steuer nicht zweckgebunden und komme Hunden nicht automatisch zugute. «Durch die Erhebung einer Hundesteuer werden nicht mehr Hundekothaufen entfernt oder mehr Hundestationen aufgestellt», sagte Kilp. Stattdessen plädiert der BdSt für ein Steuersystem mit wenigen, ertragreichen Steuerarten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Beiß-Vorfall in Weinheim: PETA fordert Hundeführerschein
Tierschutz

Nach Beiß-Vorfall in Weinheim: PETA fordert Hundeführerschein

Die Tierrechtsorganisation PETA hat den Vorfall vom 27. Juli, bei dem in Weinheim ein Radfahrer von einem freilaufenden Hund gebissen wurde, zum Anlass genommen, die Landesregierung zur Einführung eines Hundeführerscheins aufzufordern.

05.08.2025

Knapp zehn Prozent der Kommunen erhöhen Hundesteuer
Hessen

Knapp zehn Prozent der Kommunen erhöhen Hundesteuer

Wer einen als gefährlich eingestuften Hund besitzt, muss vielerorts deutlich mehr Hundesteuer bezahlen. Der Steuerzahlerbund präsentiert aktuelle Daten zu der Abgabe - die er für überflüssig hält.

07.02.2025

Kein Hundeführerschein für alle Rassen in Hessen geplant
Tiere

Kein Hundeführerschein für alle Rassen in Hessen geplant

Hundeführerschein für alle statt Rasseliste für gefährliche Hunde - diese Forderungen stellen Tierschützer in Hessen seit Jahren. Doch das Innenministerium bleibt bei seiner Linie.

04.12.2024

So hoch ist die Hundesteuer in den Gemeinden der Metropolregion
Haustiere

So hoch ist die Hundesteuer in den Gemeinden der Metropolregion

Die Unterschiede sind gewaltig: Bei der Hundesteuer kommt es darauf an, wo man wohnt. In diesen Gemeinden lebt man mit Hund am günstigsten - oder am teuersten.

16.01.2024

Kommunen

Steuerzahlerbund fordert Abschaffung von Bagatellsteuern

Viel Aufwand - wenig Gewinn? Der Bund der Steuerzahler kämpft weiter gegen Bagatellsteuern wie Hunde- oder Zweitwohnungssteuer. Erst 2022 war im Rheingau eine neue kommunale Abgabe eingeführt worden.

04.06.2023