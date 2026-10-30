Hundewelpen und Feuerwerkskörper bei Kontrollaktion entdeckt
Zwölf Hundewelpen und nur unzureichend gesicherte Feuerwerkskörper auf einer Ladefläche - was die Polizei bei einer Kontrollaktion an der A5 entdeckt hat.
Kirchheim (dpa/lhe) - Sieben Tonnen Feuerwerkskörper und zwölf Hundewelpen auf einem Pferdeanhänger haben Zoll und Polizei bei einer Kontrollaktion entdeckt. Ziel der 24-stündigen Maßnahme an der Autobahn 5 nahe Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) am Mittwoch und Donnerstag sei auch gewesen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und grenzüberschreitende Kriminalität einzudämmen, teilte die Polizei mit. Im Fokus der Aktion standen der Schwerlastverkehr, Kleintransporter und die Schleierfahndung.
Bei den Kontrollen im Bereich der alten Autobahnmeisterei in Kirchheim stellten die Beamten nach Angaben der Polizei erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung eines Lastwagens fest. Die rund sieben Tonnen Feuerwerkskörper hätten sich mit geringem Kraftaufwand auf der Ladefläche bewegen lassen. So könnten sich laut Polizei gefährliche Stoffe freisetzen. Erst nachdem die Ladung ordnungsgemäß befestigt wurde, konnte der Lastwagen weiterfahren.
Verdacht des illegalen Tierhandels
Auf einem Pferdeanhänger entdeckten die Beamtinnen und Beamten zwölf Hundewelpen, für die weder Papiere noch erforderliche Genehmigungen vorgelegt worden seien. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Tierhandels. Die Welpen sollen zeitnah medizinisch untersucht und anschließend in einem nahegelegenen Tierheim untergebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Bislang gehe es den Tieren den Umständen entsprechend gut.
Insgesamt seien während der Kontrollaktion 110 Kraftfahrtzeuge und 125 Personen überprüft worden, hieß es. Neun Fahrzeugen sei die Weiterfahrt zunächst untersagt worden.