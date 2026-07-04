Hundewiesen in Hessen: Wo Vierbeiner frei toben dürfen

Frankfurt (dpa/lhe) - Den eigenen Hund in der Stadt sorglos frei laufen lassen? Oft ist das gar nicht so einfach. Denn das kann für den Vierbeiner etwa an vielbefahrenen Straßen gefährlich werden. Zudem können die Hunde andere Tiere stören - insbesondere in der Brut- und Setzzeit, wie der Naturschutzbund Nabu auf seiner Webseite schreibt. Vielerorts gilt deshalb im Frühjahr Leinenpflicht.

Spielen ohne Leine

Um seinem Haustier trotzdem die Möglichkeit zu geben, ohne Leine mit anderen Hunden zu spielen, lohnt sich der Besuch einer Hundewiese. Auf diesen explizit ausgewiesenen Auslaufplätzen dürfen die Tiere ganz offiziell ohne Leine spielen. Aber wo in Hessen gibt es überall welche?

Die Stadt Gießen verfügt nach eigenen Angaben über zwei ausgewiesene Hundeauslaufplätze - einen seit 2015 im Waldbrunnenweg und einen seit 2024 im westlichen Teil der Stadt.

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In Darmstadt gibt es derzeit zwei eingezäunte Hundewiesen. Eine davon befindet sich in der Orangerie und eine im Bürgerpark, wie die Stadt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Letztere sei in den letzten Jahren nach und nach mit mehr Bänken, zusätzlichen Abfalleimern, einem Sand-Buddelbereich und einer deutlich höheren Umzäunung aufgewertet worden. Weiterhin wurde im vergangenen Jahr in der Albert-Schweitzer-Anlage eine offene Fläche ausgewiesen, auf der Hunde frei laufen dürfen.

Hundewiesen auch in Frankfurt, Kassel und Hanau

Die Stadt Frankfurt verfügt aktuell über ganze 27 ausgewiesene Hundeauslaufflächen, wie ein Pressesprecher mitteilte. Tendenziell steige die Zahl der ausgewiesenen Flächen im Stadtgebiet. In den vergangenen zwei Jahren seien die Hundewiesen in der Habsburgerallee und an der Kleyerstraße dazugekommen. Außerdem soll noch in diesem Jahr eine neue Auslauffläche im Zeppelinpark entstehen.

Ebenfalls in Planung sei ein entsprechender Bereich im Stadtteil Preungesheim. Im Stadtteil Zeilsheim werden nach Angaben der Stadt derzeit Standorte für eine Hundeauslauffläche geplant.

Pilotprojekt wird in Kassel getestet

In Kassel gibt es nach Angaben der Stadt momentan eine ausgewiesene Hundeauslauffläche. Diese wurde im vergangenen Jahr im Stadtteil Wolfanger eingerichtet. Es handele sich dabei um ein Pilotprojekt, um den Bedarf sowie die tatsächliche Nutzung eines solchen Angebots zu testen. Die Evaluierung erfolgt innerhalb eines Jahres, wie ein Pressesprecher der Stadt mitteilte. Auf Basis dessen werde dann über weitere Hundewiesen entschieden.

In Hanau finden Hundebesitzer aktuell vier Hundeauslaufflächen. Nach Angaben der Stadt befinden diese sich im Steinheim am Lämmerspieler Weg, im Freigerichtviertel, am Venussee in Nordwest und am Kinopolis in der Innenstadt.

In anderen Städten keine Angebote