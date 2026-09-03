Lichtbild veröffentlicht

Identität des Toten aus dem Fluss immer noch unklar

Wer kennt den toten Mann aus dem Neckar? Die Polizei setzt auf eine detaillierte Beschreibung und ein Lichtbild – doch bisher bleibt der Tote namenlos.

Die Polizei hat den Mann noch nicht identifiziert. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei hat den Mann noch nicht identifiziert. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche im Neckar ist die Identität des Mannes weiterhin unklar. Zu seiner Identifizierung veröffentlichte die Polizei jetzt eine ausführliche Beschreibung und ein Lichtbild. Zeugen hatten die Leiche Anfang August im Wasser treibend auf Höhe einer Fußgängerbrücke an der Theresienwiese entdeckt.

Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, auch stehe der Tote nicht im Verdacht, eine Straftat begangen zu haben, teilte die Polizei mit. Trotz umfangreicher Maßnahmen ist die Identität des Mannes bislang ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise.

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