Leichenfund

Unbekannter Toter in Fluss gefunden

Ein lebloser Körper treibt in der Eyach – wer ist der unbekannte Mann? Die Polizei sucht Hinweise und will klären, was wirklich vorgefallen ist.

Die Leiche war laut Polizei in der Eyach, einem Nebenfluss des Neckars, entdeckt worden.(Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Leiche war laut Polizei in der Eyach, einem Nebenfluss des Neckars, entdeckt worden.(Symbolbild)

Balingen (dpa/lsw) - In einem Wasserlauf in Balingen (Landkreis Zollernalbkreis) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Nach Polizeiangaben deutet bislang nichts auf ein Verbrechen hin. Die Kriminalpolizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher. Es sei noch unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Die Leiche war laut Polizei in der Eyach, einem Nebenfluss des Neckars, entdeckt worden. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» über den Fund berichtet.

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