Stuttgart (dpa/lsw) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ruft die Gewerkschaft am Freitag in 20 baden-württembergischen Betrieben zu ganztägigen Warnstreiks auf. IG Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch sagte in Stuttgart, die Arbeitgeber hätten am Verhandlungstisch nicht einmal ansatzweise Bewegung gezeigt. Die Botschaft sei unmissverständlich: Mit Stillstand in den Verhandlungen und inakzeptablen Angeboten kämen sie nicht durch. «Wenn die Arbeitgeber am Verhandlungstisch nicht hören wollen, dann müssen sie den Druck in den Betrieben spüren.»

Die ganztägigen befristeten Arbeitsniederlegungen starten bereits am Donnerstagabend unter anderem bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Am Freitag ist dann gleichfalls ein Teil der Beschäftigten beim Autozulieferer ZF in der Stadt am Bodensee aufgerufen.

Diese ganztägigen Warnstreiks sind laut Satzung an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Finanzen der Gewerkschaft belasten würden. Anders als bei den bislang veranstalteten kurzen Arbeitsniederlegungen hätten Mitglieder bei einer Teilnahme Anspruch auf Streikgeld aus der Streikkasse. In der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie arbeiten etwa 900.000 Menschen. Bundesweit sind es insgesamt rund 3,7 Millionen Männer und Frauen. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

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Bisher keine Annäherung in den Betrieben

Die dritte Verhandlungsrunde in Düsseldorf hatte keine Annäherung gebracht. Bis Dienstag kommender Woche wird die IG Metall Baden-Württemberg insgesamt rund 90 Betriebe zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.