IG Metall: «Sofortprogramm gegen Deindustrialisierung»

Stuttgart (dpa/lsw) - Die IG Metall Baden-Württemberg hat vor einer beschleunigten Deindustrialisierung im Südwesten gewarnt und ein industriepolitisches Sofortprogramm direkt nach Bildung einer neuen Regierung gefordert. Dazu gehöre unter anderem ein «umfassender Zukunftsfonds von mindestens 500 Millionen Euro jährlich, insbesondere für mittelständische Industrieunternehmen», wie die Gewerkschaft in Stuttgart mitteilte.

«Wenn jetzt nicht gehandelt wird, droht Baden-Württemberg schleichend an industrieller Substanz zu verlieren», sagte Bezirksleiterin Barbara Resch der Mitteilung zufolge. Laut IG Metall brauche es konkrete Maßnahmen. Zentrale Branchen wie Automobilindustrie, Zulieferer und Maschinenbau müssten zudem gezielt gestärkt werden. So sollten etwa Lade- und Wasserstoffinfrastruktur mit verbindlichen Zielen massiv ausgebaut werden. Die Gewerkschaft forderte auch eine Initiative für eine Batteriezellproduktion in Baden-Württemberg.

Koalitionsverhandlungen biegen auf Zielgerade ein

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