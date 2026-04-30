Stuttgart

Illegales Streaming-Netzwerk mit 60.000 Kunden ausgehoben

Ein Mann soll ein illegales Streaming-Netzwerk betrieben haben. Mehrere Zehntausend Kunden schauen die Inhalte. Die Polizei ermittelt auch gegen mögliche Mittäter in mehreren Bundesländern.

Die Bundespolizei nahm den Mann am Flughafen Stuttgart fest. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Bundespolizei nahm den Mann am Flughafen Stuttgart fest. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Die Bundespolizei hat am Stuttgarter Flughafen einen Mann verhaftet, der er ein illegales IPTV-Netzwerk mit 60.000 Kunden betrieben haben soll. Bei Durchsuchungen in der Wohnung des Mannes in Stuttgart seien Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von 800.000 Euro sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. 

Am Morgen fanden zeitgleich Maßnahmen bei mutmaßlichen Mittätern in Düsseldorf, Nürnberg und auf Borkum statt. Auch dort wurden Beweismittel und Vermögenswerte in noch unbekannter Höhe sichergestellt. Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern an.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung erlassen. Er besitzt einen deutschen und einen türkischen Pass und war zuvor aus der Türkei eingereist.

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Durch das Netzwerk konnten die Kunden illegal auf gängige Streamingportale zugreifen. Wo die Kunden sitzen und was sie zu befürchten haben, darüber gab der Sprecher zunächst keine Auskunft. Auch ist bislang nicht bekannt, welcher Schaden den Streamingportalen entstanden ist.

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